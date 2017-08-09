港股直擊 中國財經

A股兩市個別發展，上證指數收市報3275點，跌6點或0.19%，成交2378.15億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘122.53億元，用7.47億元或5.7%。

盤江股份(600395.SH)、平煤股份(601666.SH)、有研新材(600206.SH)和潞安環能(601699.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」人民幣額度，於下午4時04分，額度剩餘80.33億元，用24.67億元或23.5%。