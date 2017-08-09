港股直擊 即巿股評

筆者早前收到讀者這道提問：「聶Sir你好，請問威華達控股(00622)能否繼續持有？本人於0.22元買入，謝謝！」

截至今年7月31日，此股進行了四次財技活動，分別是供股(從2016年11月30日至2017年3月15日)、換股交易 (2017年3月16至22日)、授出及行使購股權(2017年7月5至11日)和配股(2017年7月14至26日)，相對供股價、換股價、行使價和配股價是0.265、0.27、0.1764和0.15元，讀者買入價介乎其中，反映進場價不算差。然而，若以今年3月13日(當晚公布供股結果)收報0.29元，較7月28日收報0.177元，即約四個半月累跌接近39%，就着當時市值約20.86億元的細價股而言，認為股價跌幅不算大，更何況截至7月28日市值約25.70億元，實則增值超過23%，再考慮到上述供股、購股權和配股集資所得淨額分別約9.23億、1.97億和3.26億元，合計集團現金進賬約14.47億元，相對7月28日市值約25.70億元佔比超過56%，並見於4月21日收市後發布2016年年報顯示截至去年底股東應佔股權約43.65億元，暗示今年上半年業績要令淨值減少超過41%，資產淨值才會低於25.70億元；又以溢利計算，相對去年上半年虧損約6.59億元，今年同期便要擴大至17.95億元，增幅是1.72倍，所以證明上述的0.177元較股份實際價值大幅偏低。

追踪已發新股去向

再看中央結算系統(簡稱CCASS)持股變化，於今年3月13至23日約35.78億股供股貨被放入CCASS，佔總體約35.97億股供股貨99.47%；其後於3月24日全數換股貨3.78億股、7月14至20日合計約11.13億股被行使的購股權(全數已獲行使購股權約11.17億股，暗示只有400萬股仍未放入CCASS)，以及7月28日全數約22.34億股配股貨已被放進CCASS。論到以上的供股貨，其中約30.21億股顯然未有釋出，由13名參與者持有，其中約12.85億股在萬贏證券，自3月15日起一直未有變化。第二大供股貨持份者為威華達證券，正是此股的全資附屬公司，現時最多持有約6.31億股供股貨，截至7月28日該券商已釋出約1.65億股，假設全屬供股貨，則降至持有約4.66億股供股貨，仍是第二大供股貨持份者。

有心人的持貨成本

另可留意上述換股的3.78億股，以及行使購股權其中產生約10.87億股(佔總體已逾97%)，都被放進威華達證券。還有7月28日完成的配股全數約22.34億股被放入配售代理進陞證券之中，所以單是這三名券商已持有四項財技其中產生約54.49億股，涉資約10.93億元，平均成本價為0.2005元，較7月28日(當日配股貨放進CCASS)收報0.177元，下跌11.74%，賬面損失超過1.28億元。若再考慮到其餘12名參與者持有約12.70億股供股貨，整體成本價上調至0.2127元，較0.177元，下跌16.79%，賬面損失便擴大至近2.4億元。最後指出於7月28日CCASS參與者有397名，持有約142.81億股，佔已發行股本98.35%，其中首名參與者萬贏證券持有約39.14億股，正好與唯一大股東歐亞平持股量相同，經扣除後CCASS街貨量約103.67億股。其中首六名參與者均持有5.00億股或以上，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數僅1.51%，卻已有約67.02億股街貨(已扣除歐亞平持股)，計出街貨佔比為64.65%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊。

繼續持股參考依據

相信大家也應留意萬贏證券的持貨屬歐亞平而不算是有心人，必須於上述約67.19億股(54.49億股 + 12.70億股) 之中扣起萬贏證券承接約12.85億股供股貨，故此有心人應是持有約54.34億股街貨，涉資約10.89億元，平均成本價為0.2004元。若計入上述12名已承接供股貨參與者(不包括萬贏證券)於以上四次財技活動之外仍合計持有約26.89億股，有心人現應持有約81.23億股(54.34億股 + 26.89億股)街貨，佔公眾持股量約106.06億股的76.59%，近乎八成的貨源高度歸邊程度。事實上，自以上分析的下個交易日(7月31日)起，股價漸見回升，於8月5日收報0.187元，較讀者買入價0.22元只差15%，普遍認為細價股操作止蝕位定於買入價下跌30%，反映這是能承受風險者繼續持股的參考依據。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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