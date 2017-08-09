隔晚美股先升後回，今日港股低開後反覆向下，恒指今早低開94點，一度喺騰訊(00700)帶動下倒升21點，見27876點半日高位，再創逾26個月新高，可惜無以為繼，其後跌勢加劇，半日最多跌252點，見27603點半日低位。恒指中午收報27629點，跌225點；國企指數報10918點，跌161點。
股王創完新高333元後倒跌，話咗業績前見330元，不過到咗位見回吐，半日跌0.48%或1.6元。未持有騰訊嘅缸邊友，想博下星期業績見光起，不妨吼一吼有冇機會320元樓下上車。不過業績唔一定見光起，有機會係見光死，好似港交所(00388)上半場收市已跌1.8%，中午派成績表只係不過不失，除非下半年成交額持續上升，千億成交再成為新常態，否則港交所232元兩次攻唔破，業績前已偷步炒上，可能又要回調整固。
重磅股普遍回軟，中資金融股幾乎全線下滑，跌幅普遍超過1%，短期又要入後波。至於汽車股半場逆市升，擺明係資金由金融板塊轉咗過嚟汽車股，阿Man推介嘅4S汽車股永達(03669)再創10.9元新高，半日升勢回順至0.7%，報收10.62元。只要股價守喺10.5元之上，永達呢個月公布業績仍有條件炒上12元。
美圖(01357)連升幾日，今日再逆市升5.2%，缸湖傳聞指有空軍偷襲，喺挾空倉情況下，美圖升勢加強。不過最重要係美圖成功突破9.5元至12.5元，最大蟹貨區，暫時去到13.5前阻力唔會大。不過13.5嗰個蟹貨區，相對9.5元-12.5元嗰堆疑似已消化蟹貨好有限。加上有空軍偷襲，有助加速升勢，喺冚倉盤帶動，甚至係消化大量蟹貨刺激下，美圖呢吓衝得穿12.5元，13.5元無走雞，有機會走得更遠挑戰15元。
新百貨(00825)下星期股東會表決有關母公司新世界(00017)提出現金邀約事宜，現價落番2元樓下，作為股東只有兩個選擇，一係現價沽出唔等股東會，一係趁私有化表決前已袋袋平安鬆人。皆因通告已表明係終極私有化價格，大股東無意加價，兼且今次私有化一旦失敗，股價隨打回原形，落番1.3元就喊都無謂，最棘手係今次衰咗，按列公司一年唔可以再提出私有化，博唔中呢一鋪，再提私有化下次唔知等幾時。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)