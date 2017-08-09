重要通告 港股直擊

九龍倉(00004)表示，將以實物分派有線寬頻(01097)股份作特別息，每100股九倉股份，可獲48.94股有線股份，按有線昨日收市價0.35元計算，相當於每股特別息為0.17元。

實物分派完成後，九倉將不再持有有線寬頻任何股份權益，而目前九倉所持有約73.84%的有線已發行股本，會由九龍倉合資格股東直接持有。

至於九倉的控股股東會德豐，持有九倉已發行股本約61.61%，當實物分派完成後，會德豐將直接持有有線寬頻已發行股份約45.49%。