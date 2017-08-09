港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，道指終止連續9日創新高的走勢，加上內地CPI遜預期，港股今早創逾26個月高後急吐。

恒指今早低開94點，甫開挫116點，其後在騰訊(00700)帶動下一度倒升21點，見27876點，再創逾26個新高，不過高位沽壓驟增，大市再轉跌，而且跌幅逐漸擴闊，上午11時後跌超過200點，半日收市前最多挫252點，見27602點半日低。恒指中午收報27629點，跌225點或0.8%，大市成交額556.3億元。

國企指數報10918點，跌161點或1.5%。

A股半日個別發展，滬指跌0.21%；深成指升0.36%。內地今早公布上月CPI按年升1.4%，遜市場預期。

藍籌金融股領跌，中午公布半年多賺17%的港交所(00388)跌1.8%；友邦(01299)跌1.8%；滙控(00005)跌0.7%。中港地產股普遍向下，中海外(00688)跌1.7%；績後連日強勢的長實地產(01113)回吐0.6%；新地(00016)跌0.5%；新世界發展(00017)跌1.3%。相反，中午公布半年多賺25.5%的九倉(00004)升1%；長和(00001)升0.4%；中移動(00941)升0.4%；吉利(00175)升0.2%。

焦點板塊

中資金融股：今早領跌大市，內銀方面，建行(00939)跌1.7%；工行(01398)跌1.1%；中行(03988)跌2%。四川九寨溝昨晚發生地震，中保監表示地震後兩小時內，轄內保險公司已啟動重大突發事件應急預案，內險今早受壓，平保(02318)跌1.6%；國壽(02628)跌1.8%；新華保險(01336)跌1.5%；人保(01339)跌1.6%；財險(02328)跌2.6%；太平(00966)跌1%；太保(02601)跌1.9%。另外，信達(01359)跌3.5%，為跌幅最大國指成分股；信証(06030)跌2.4%。

科技股：科網龍頭騰訊(00700)獲摩通和花旗升目標至380元，股價今早高見333元創新高，半日倒跌升0.5%，成交額50.99億元。其他科網股亦向下，金蝶(00268)跌3%；IGG(00799)挫5.4%；博雅(00434)跌3.2%；金山軟件(03888)跌0.9%。手機領件股方面，ASM太平洋(00522)明天除息，半日跌3.6%；瑞聲(02018)跌2%；舜宇(02382)跌1.7%；今日公布業績的丘鈦(01478)跌3.9%；通達(00698)再被大行下調目標價，半日跌2%。半導體股方面，中芯國際(00981)績後受壓，半日挫9.2%；華虹半導體(01347)次季少賺12%，半日挫跌7.4%。

鋁業股：山東省要求7月底前關停321萬噸違規電解鋁產能，隔晚LME期鋁亦升至2014年12月以來最高，鋁業股逆市升，中國鋁業(02600)再創最少3年新高，半日升3.3%；俄鋁(00486)創逾兩年高，半日升2.8%；中國忠旺(01333)創52周高後，半日倒跌2.1%。

飲料及食品股：統一企業(00220)中期盈利5.69億元人民幣，按年倒退26.52%，績後大行看法分歧，股價一度急升14.1%，見6.79元逾一年新高，半日升7.6%。另外，旺旺(00151)升1.1%；蒙牛(02319)升1.6%為升幅最大藍籌；達利食品(03799)升0.4%；豬肉股萬洲國際(00288)升1.2%。

焦點股份

思捷環球(00330)：今早逆市造好，曾升9.1%，半日升6.8%。集團發盈喜，預期截至6月底止全年盈利按年增長1.38倍至2.81倍。滙證最新把評級由「減持」上調至「持有」，但目標價由4.8元下調至4.7元。

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