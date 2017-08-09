今日 12:13
重要通告
港股直擊
香港財經
港交所(00388)公布，截至6月底止半年盈利34.93億元，按年增17.02%。每股盈利2.86元，派中期息2.55元。
期內，收入及其他收益62.03億元，按年增10.18%。
港交所半年賺34.9億升17% 派息增15%
港股直擊 ｜ 今日 12:36
人幣10個月最強 破6.7勢再上
今日信報
四川九寨溝7級地震至少5死63傷
輪動有序 尋頂有勢
陸文
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今日信報
唱歌教物理阿Sir林伯強：捉到老鼠就是好…
譚淑美
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今日信報
新舊經濟股齊撐市
恒昇
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今日信報
港府須審視虛擬貨幣監管
StartupBeat
What eSports need to get into the mainstream
Eddie Tam｜ EJ Insight
依然看好中國周期股
霍慧敏
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財富管理
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即巿股評 ｜ 今日 07:00
特朗普轟北韓 道指止連升浪
國際財經 ｜ 今日 06:00
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開市焦點:騰訊尋頂 港交所放榜
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【EJFQ信析】恒指「馬太效應」 強勢股策略制勝
美司法部延誤 英國大銀行重組遭拖累
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報傳:北韓考慮先發制人 襲擊關島
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【周期論勢】現金無價
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美職位空缺增加 美滙上揚
國際財經 ｜ 今日 03:29
【盤前部署】美國北韓對罵升級 恒指料試10天線
港股直擊 ｜ 今日 10:14
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