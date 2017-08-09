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今日 12:00 港股直擊 即巿股評

多行升統一目標價 大摩唱反調指估值不吸引

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統一企業(00220)：截至6月底止中期盈利5.69億元人民幣，按年跌26.52%。期內營業額108.86億元人民幣，按年跌7.06%。

摩根士丹利發表最新報告，指集團沒有進行不合理促銷，並受惠縮減開支，令第二季淨收入按年升16%至3.96億元人民幣。不過，該行指根據行業數據，集團第二季銷售仍然錄得跌幅，即食麵業務表現穩定，但飲料業務受「海之言」飲品拖低。

大摩預期績後市場反應正面，不過統一12個月預測市盈率達29倍，估值並不吸引，亦關注每單位成本下降能否支撐銷售增長，維持「減持」評級和目標價4.5元不變。

高盛指出，統一上半年純利較該行預期高21%，集團第二季扭轉跌勢，純利按年增長16%，將今年至2019年盈利預測上調9%-14%。該行認為，雖然統一上半年銷售按年跌7%，惟第二季情況改善，並對第三季飲品業務表現有信心，維持「中性」評級，目標價由4.7元升至5.1元。

摩根大通指出，統一上半年撇除一次性項目後息稅前盈利(EBIT)為6.84億元，按年跌24%，主因飲料業務較弱，但即食麵業務則較預期好。該行對即食麵利潤改善感到鼓舞，並預期會持續改善，評級由「減持」升至「中性」，目標價由4元升至5.5元。

麥格理指統一次季盈利增長高過市場預期，認為集團受惠原料價格壓力降低，加上積極控制成本，收入將持續改善，而未來有機會提升派息比率，目標價由6.4元上調至6.9元，評級維持「跑贏大市」。

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