港股直擊 即巿股評

噚日港交所(00388)晨早掂一掂條10天線之後雖然無乜動靜，不過到咗11點半打後就突然飆咗上去，最高仲見過232元，港交牛(60000)等唔到第二個時機落場嘅話就唯有眼白白咁同佢說再見；但此前入咗然後坐定定嘅話，噚日呢一抽應該收成。

再睇埋隻冷吼嘅吉利(00175)，因為銷售數據理想從而彈起股價嘅吉利，圖表上突破「下降通道」，揀咗隻吉利Call(17991)出嚟，如果朝早入咗隻Call嘅話，下半場見佢上到20.05元呢度破咗齊頭位嘅價時選擇離開嘅話，就證明你個人唔貪心，兼且明白到吼門輪要見好即收呢個遊戲規則；但如果過夜揸到今日嘅話，暫時都無咩大意外嘅，不過依家10點06分，開住個報價機睇緊個市時突然間勁閃，原來恒指急跌咗過百點，吉利同20蚊嘅距離又被拉遠咗，(17991)都真係要見好即收嘅。

6分鐘後，見到恒指始有跌定嘅跡象，現報27729點，跌124點，睇返成堆成分股，今日一跌當然企鵝係屹立不倒啦(但陰陽燭圖上佢都開始由一支大陽燭變成一粒Shooting Star)，而友邦(01299)就跌逾過1%，依家仲踩出埋條10天線(61.04元)，又不能話佢反應過敏嘅，好歹都升咗咁耐，滙控(00005)今日都穿咗條10天線架，係咪先。「咁搞法，莫非個市真係氣數已盡？」咁不如開返個呢幾日都無睇到嘅恒指牛熊證街貨圖睇吓。

依家10點37分，mark住恒指現價27722點用嚟計數。無見一排恒指牛熊證街貨圖果然唔同咗樣，熊證最貼價嘅係27800至27899點，呢度得返9張期指，噚日咁升法淡友收隊亦合理同正常；向上數多100點，即27900至27999點，呢度就有649張期指，屬第二重貨；不過最重貨嘅28000至28099點，講緊嘅都只得652張期指，不過如果大市由依家向上升377點，就可以一次過食晒1310張期指，都係唔錯嘅一餐。

向下睇牛證，又真係唔係之前咁遠牛嘅，最貼價27500至27599點呢度有相當於129張期指，同現價計相距有222點，總好過之前計落差500至600點咁過份先啦，亦都多得班輪商日以繼夜、夜以繼日咁出貼價證，大家先可以買到高槓桿嘢啫。但係咁，要個市向下行222點先食到129張期指，比佢向下行多100點，都只係食多36張，對班大戶嚟講確實係無吸引力。今日一跌會唔會造就一個引牛入局嘅假象？唔知道，但OK肯定嘅係咪咁快追跌住。恒指牛(61935)，收回價27500點，小注好啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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