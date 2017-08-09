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今日 10:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】思捷升9% 料全年盈利最多升2.8倍

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思捷環球(00330)逆市造好，暫時最多升9.1%，見4.32元近一個月高，現升7.6%，成交額6300萬元。

集團發盈喜，預期截至6月底止全年盈利介乎5000萬至8000萬元，而去年同期盈利2100萬元，即按年增長1.38倍至2.81倍。

集團表示，業績改善主要歸因於基礎業務財務表現改善，以及稅項收益減少這兩大因素。

滙證最新把思捷評級由「減持」上調至「持有」，但目標價由4.8元下調至4.7元。

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