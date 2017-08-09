港股直擊 即巿股評

恒指昨天輕微低開後，走勢反覆向好，最高升至27867點，創2015年5月27日以來高位，全日波幅242點。恒指收報27854點，升164點或0.59%，成交金額971.88億元。國指收報11079點，升25點或0.23%；上證收報3281點，升2點或0.07%。三項指數都向好，當中以恒指表現較佳，主要由騰訊(00700)及友邦(01299)帶動，兩股貢獻了逾百點升幅。

恒指呈2連陽走勢，若與前交易日走勢一併參考，則構成「穿腳破頭」的利好形態。不過，MACD快慢線的正差距持續收窄，上升力度減弱。全日上升股份737隻，下跌783隻，市況明顯弱於指數。

由於價格飆升及本地買家需求旺盛，中國7月鋼鐵出口量降至2013年以來的新低，按年下降32%。宜留意鋼鐵板塊對消息之反應。

LME鋁期貨價格漲至2014年12月以來最高，中國山東省要求7月底前關停321萬噸違規電解鋁產能，料消息利好鋁業板塊。

外媒引述知情人士消息指，沙地阿拉伯已經降低了下月對亞洲部分買家的原油銷售，下調總計規模達到100萬桶，牽涉到南亞和東南亞市場；料消息利好石油板塊。

《華盛頓郵報》報道，北韓現在已具備了製造可裝上彈道飛彈的小型化核武器的能力，可能已經擁有至多60枚核彈。美國總統特朗普警告北韓，最好別再威脅美國，否則等待他們的會是「這個世界前所未見的烈火與雷霆」。另邊廂的朝中社表示，如果發現有美國挑釁的跡象，北韓將採取行動。

雙方言論令市場氣氛緊張，美股三大指數回軟。今早亞太股市回軟，夜期上升而ADR靠穩，料恒指或借勢調整，支持參考為10 SMA (約27416)。

個股介紹：

江蘇寧滬高速公路(00177)的主要業務為建設、經營、管理及保養寧滬高速公路及其他江蘇省內之公路，並發展公路沿線之客運及其他輔助服務，亦從事物業開發業務及廣告服務業務。

江蘇省國資委公布省屬企業混合所有制改革情況，提出江蘇國企混改的三大主要路徑：加快資產證券化、引入戰略投資者、推進員工持股試點。據媒體報道，江蘇省的國有資本投資運營公司正在組建改建過程中，隨着改革的深入，集團是江蘇省旗下企業，有望受惠於混改。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為14.44倍，周息率4.77%。股份上日收報11.56元，上望12元，止損設於11.28元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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