隔晚美股回軟，港股昨日創逾26個月新高後，今早低開。恒指低開94點，報27760。
國企指數低開55點，報11024點。
再有大行唱好騰訊(00700)，摩通和花旗升目標價至380元，股價昨日創上市新高後，今早低開0.8%，報326元，市前成交額1.97億元。
滙控(00005)低開0.7%，報77.8元。
港交所(00388)今日公布業績，低開0.7%，報229元。
中芯國際(00981)第二季少賺63%，今早低開7.9%，報8.18元。
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隔晚美股回軟，港股昨日創逾26個月新高後，今早低開。恒指低開94點，報27760。
國企指數低開55點，報11024點。
再有大行唱好騰訊(00700)，摩通和花旗升目標價至380元，股價昨日創上市新高後，今早低開0.8%，報326元，市前成交額1.97億元。
滙控(00005)低開0.7%，報77.8元。
港交所(00388)今日公布業績，低開0.7%，報229元。
中芯國際(00981)第二季少賺63%，今早低開7.9%，報8.18元。
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