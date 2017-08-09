港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指低收，道指連升走勢亦告終。港股昨日創出逾26個月收市新高後，在外圍回軟下，今日挑戰兩萬八要視乎重磅藍籌表現，騰訊(00700)昨日推高大市，其ADR造好，收高於本港昨日創出的上市新高。

道瓊斯工業平均指數收市跌33點或0.15%，報22085，終止連續9天創紀錄新高的走勢；標準普爾500指數跌5點或0.24%，報2474；納斯特綜合指數跌13點或0.21%，報6370。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.9元，較本港上日收市跌0.45元；騰訊(00700)ADR收報329.55元，升0.95元；國壽(02628)ADR收報25.18元，升0.13元；中海油(00883)ADR收報8.87元，升6仙；中國鋁業(02600)ADR收報5.85元，升5仙；中石油(00857)ADR收報5.04元，無升跌；中石化(00386)收報5.93元，升3仙；中移動(00941)ADR收報84.14元，跌0.31元；聯通(00762)ADR收報11.74元，跌4仙；中電信(00728)ADR收報3.76元，無升跌。

ADR港股比例指數收報27853點，跌2點或0.01%。夜市期指收報27872點，升79點，較昨日恒指收市高水17點。恒指收報27854點，升164點或0.6%，創2015年5月27日以來收市新高，連升3日累漲323點或1.2%。另外恒指14天RSI升至79.529，為2015年4月以來最高。

內地數據方面，今早將公布上月CPI和PPI。另外，四川九寨溝昨晚發生黎克特制7級地震，留意區內A股上市公司情況。

焦點板塊

資源股：續關注熱炒金屬股，隔晚期銅收市創2014年以來最高收市價；山東省要求7月底前關停321萬噸違規電解鋁產能，隔晚LME期鋁亦升至2014年12月以來最高。鋼鐵方面，由於價格上升及本地需求強勁，內地7月鋼鐵出口量按年跌32%，至2013年以來新低。

焦點股份

統一企業(00220)：截至6月底止中期盈利5.69億元人民幣，按年跌26.52%。期內營業額108.86億元人民幣，按年跌7.06%。

中芯國際(00981)：第二季盈利3627.1萬美元，按年下跌62.85%，每股盈利1仙。期內，收入7.51億元美元，按年上升8.83%。

思捷環球(00330)：發盈喜，預期截至6月底止全年盈利介乎5000萬至8000萬元，去年同期盈利2100萬元，即按年增長1.38倍至2.81倍。滙證最新把集團評級由「減持」上調至「持有」，目標價從4.8元下調至4.7元。

朗廷(01270)：截至6月底止半年可分派收入2.1億元，按年跌8.11%。中期分派每股份合訂單位10.3仙，按年減少11.97%。期內，股份合訂單位持有人應佔溢利4.1億元，按年增55.24%；撇除投資物業公平值變動，盈利則為1.65億元，按年增0.8%。

盈德氣體(02168)：截至6月底止，半年盈利5.36億元人民幣，按年增長38.47%，期內收入47.61億元人民幣，上升15.01%。

綠地香港(00337)：今年首7個月合約銷售約179.88億元人民幣，按年上升73.06%。期內，已售合約總建築面積142.52萬平方米，增加77.88%。

港交所(00388)、九倉(00004)、越秀房產信託基金(00405)、香港電訊(06823)、百富環球(00327)、高鑫零售(06808)、旭輝控股集團(00884)和丘鈦科技(01478)今日公布業績。

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