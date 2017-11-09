即巿股評 港股直擊 香港財經

恒指昨天收報27854點，升164點(0.6%)，再創逾26個月新高，惟大市上升股份比例僅48%，出現「不協調現象」；市場寬度亦與恒指背馳，長線市寬兩個多月來維持50%中軸之下，中線市寬未能跟隨恒指向上突破，於40%水平附近反覆橫行，同樣與恒指呈熊背馳，上述情況反映大市升浪只由個別強勢藍籌支撐，升勢欠全面，領漲股份甚至愈來愈少。

回望過去大半年走勢，「馬太效應」似乎成為港股「新常態」。

「馬太效應」一詞源自《聖經》馬太福音第25章的寓言故事，原本泛指「任何個體在金錢、名譽、地位等先獲得成功，將產生累積優勢，令往後成功機會獲得提高」的社會現象，後來被引申至經濟學中「強者恒強，弱者恒弱」的兩極化情況。

老子《道德經》也談到「人之道則不然，損不足以奉有餘」，折射出「貧者愈貧，富者愈富」的社會法則。

若把本港上市公司去年股價表現劃分為5組，可發現表現最佳的兩成股票於今年上半年累升6%，反之去年走勢最差的兩成股票組別，今年上半年錄得近6%跌幅，繼續屬最差類別，引證了港股「強者愈強，弱者愈弱」的定律。

不少分析認為，北水南下是港股兩極化的催化劑。年初以來，內地流入港股資金超過2483億元人民幣，北水十大愛股期內普遍升幅顯著，計有騰訊(00700)勁飆69%、友邦(01299)上揚39%、滙控(00005)漲26%、建行(00939)升11%、中行(03988)進賬16%、國壽(02628)升24%、瑞聲科技(02018)飆57%、中海外(00688)漲28%、中國神華(01088)上升38%及中移動(00941)微漲2%；以恒生指數年初迄今飆升逾5800點(26.6%)計算，這批北水愛股合共進貢恒指六成升幅。

附【圖】所見，單單一隻騰訊年初至今已錄得近100億元人民幣北水淨流入，加上其他投資者追買，難怪期內「股王」飆升達69%，佔恒指升幅四分之一，可見北水對港股影響力舉足輕重。

雖然本欄估計，恒指連升8個月或以上的難度頗高，短期回吐壓力不輕，但港股中線走勢依然可以看好，預期調整過後，強者愈強的情況或持續，股民可參考動力型投資法(Momentum Investing)的強勢股選股策略，尋覓當中贏家。

強勢股策略是從市值超過10億元、每日成交量達100萬股以上的股份中，篩選出過去一年走勢最強的恒生綜合指數10大成分股，將之納入投資組合，並每隔一個季度檢視重組(詳見7月13日「沿圖論勢」)。附設15%止蝕條件後，有關組合今年上半年以及7月3日至8月7日兩段時期的回報分別高達40.1%和15.03%，遠遠拋離盈富基金(02800)同期分別18.8%和8%的表現。故此，若港股升勢未來仍集中於領袖股，強勢股策略不失為一道投資良方。

信報投資研究部

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