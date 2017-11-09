即巿股評 港股直擊

昨天的分析才跟大家指出，小時圖呈區間市且大市上升動力不強，當中二線內房股更已轉入區間市，結果昨天大市一口氣升穿27700點，且二線內房股更再次轉強。大市升穿27700點，筆者先把LP27800平倉止蝕。

以周二收市價計算，現時偏離200天移動平均線達15%，危險訊號不單未除，而且進一步加深。二線內房股雖轉好，但只是在區間底部反彈，並未發出買入訊號。前文已指出資源股有轉弱訊號，現時不宜入市，昨天多隻資源股見新高後倒跌，其中包括馬鋼(00323)、鞍鋼(00347)、兗煤(01171)和西王特鋼(01266)。大市有點陰陽怪氣，大家不宜掉以輕心。

由8月2日至8月7日大市於27400至27700點形成了一個狹窄的待變區，更多次回測底部支持，筆者於港股360已分析，大市呈待變格局，不進則退。結果於昨天升穿27700點呈向上突破，現時下一阻力關位會在那裏？2015年大時代，在4月中時，大市在27400至28000點營造了首個橫行區，升穿之後才在28200至28500點營造頂部。一旦大市升穿28000點，可預示大市會進一步升抵28200至28500點區間。如在8月內升抵28000點甚至更高水平，偏離200天移動平均線料會維持在15%至15.5%水平。

短線做好控制注碼

現時大市在27700點之上，大市短線利好，除非今天呈雙日轉向大陰燭下跌，否則預料大市會在8月18日前後升抵28000至28200點的機率不低。但大市既已十分超買，領升股又開始回氣，不得不防日內會出現大波幅下跌，筆者會細注用衍生工具捕捉這段升浪，可買入27800點的認購期權，在28200點時平倉，大市跌穿27700點時止蝕。淡倉方面，現時要待大市跌穿27500點，才會觸發一個短線向下的訊號，所以亦不用急於開淡倉。

國恒背馳多留神

恒指昨天大成交破頂，見26個月收市新高，但國指未見同步突破8月2日的高位。暫未需要太悲觀，國指已長期跑輸恒指，而在7月才發出長線買入訊號！比恒指於2月已發出買入訊號遲很多。大家可多留心12月的國權成交，以昨天為例，12月的認購國權佔總月份認購期權近六成，而12月的認沽國權佔總月份認沽期權達47%。資金已開始為12月布局作準備，看來第四季大市仍會有一段急速上升。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。