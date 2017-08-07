今日 21:15
重要通告
港股直擊
白馬戶外媒體(00100)公布，截至6月底止，半年盈利7685.4萬元(人民幣．下同)，按年減少15.5%，每股盈利14.19分。
期內，收入7.63億元，增長1.84%。
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