港股直擊 即巿股評

豐盛控股(00607)乃內房股奇兵，以輕資產模式殺出一條血路，投資範圍亦相當廣闊，手上持有一堆港股，當中去年以換股財技鯨吞中國高速傳動(00658)令人難忘。

另一神奇地方是被沽空機構Glaucus狙擊後，兩下手勢重回狙擊前水平，而且無損日均成交水平，突顯貨在強中手的重要性。

豐盛目前持有實力建業(00519)、建發國際(01908)、自動系統(00771)、密迪斯肌(08307)、衍生集團(06893)和卓爾集團(02098)股份，並為中傳動控股股東。

當中豐盛和卓爾互相持股，有關互相持股對賬目影響可參看本欄文章《用190萬變出1.9億元的「神話」》。豐盛上周五收市後公布，由於金融工具公允值變動產生重大淨虧損約11億元人民幣，導致6月底止中期將錄得淨虧損約5.3億元人民幣，倘撇除金融工具淨虧損則錄純利約5.7億元人民幣。

至於「金融工具」是甚麼，則可看豐盛7月10日的公告。豐盛指出集團持有約9.49億股卓爾，以6月30日收市價4.45元計算，錄得投資虧損10.86億元人民幣。

投資有升有跌不出奇，奇在卓爾於上半年業績截數當日(6月30日)尾段，股價一度大插39.8%，低見3.3元，收市跌18.8%。卓爾即使在被Glaucus狙擊時亦未試過跌成這樣，反映強中手的力量，其實代表大部分時間佢想點就點。

卓爾上月底變相發了盈喜，股價今日收報5.05元，較6月30日回升不少，如保持相若甚至更高水平，你猜豐盛全年業績公平值又會如何？

陳鎮強

信報投資研究部

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