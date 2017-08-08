港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額81.8億元，另有約16.2萬元人民幣沽空，大市沽空比率8.42%，較上日下跌約0.1個百分點，為2015年12月28日以來新低。

騰訊控股(00700)連續2天全日沽空金額居首，金額9.09億元，沽空比率12.2%。

工商銀行(01398)排第二，沽空金額3.81億元，沽空比率20.5%。

第三位是中國銀行(03988)，沽空金額3.32億元，沽空比率25.2%。

第四位是中國平安(02318)，沽空金額2.98億元，沽空比率16.3%。