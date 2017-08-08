港股直擊 即巿股評

隔晚美國續尋頂，道指連續9日創紀錄新高。港股連升兩日後，今日上午表現欠方向，午後突破橫行走勢。

恒指高開5點，其後倒跌33點後，反覆轉升22點，之後沽壓轉強，一度跌64點，見27626點全日低，上午11時後回升，曾升38點，見27729點半日高，中午升32點，午後甫開顯著造好，升幅拉闊至過百點，尾段最多升177點，見27867點，創逾26個月新高。恒指收報27854點，升164點或0.6%，創2015年5月27日以來收市新高，連升3日累漲323點或1.2%。大市今日上升股份比例為52%，下跌股比例為48%。

全日成交額971.8億元，較上日增加約169.49億元或21.1%，為上周三以來新高。

國企指數收報11079點，升25點或0.2%。

恒指即月期貨收市升180點或0.65%，報27793點，低水62點。

A股高收，滬指升0.07%；深成指升0.43%。兩市成交額約5270億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌3點，報22058。

藍籌股方面，騰訊(00700)收報328.6元創上市新高，升幅2.5%，成交額74.42億元；友邦(01299)亦以全日最高位收市，升幅1.4%；平保(02318)升0.7%；明天公布業績的港交所(00388)升1.3%；中移動(00941)升1%。本地地產股受壓，新地(00016)跌0.7%；九倉(00004)跌1%；恒地(00012)和新世界發展(00017)跌約0.9%。另外，中電(00002)中期業績遜預期，收市跌2%為表現最差藍籌；蒙牛(02319)跌1.7%。

焦點板塊

科技股：騰訊再創新高，個別科網股亦續向上，金蝶(00268)升1.5%；美圖(01357)升3.9%；慧聰網(02280)升半成。手機零件股普遍造好，瑞聲科技(02018)升1.6%；舜宇光學(02382)升0.2%；丘鈦(01478)升1.6%；中興通訊(00763)獲高盛升評級至「買入」，收市升2.8%；ASM太平洋(00552)升4.9%。不過，通達集團(00698)發盈警預期中期少賺20%至30%，股價曾挫15.6%，收市跌11.3%，成交額8.4億元，花旗最新維持「買入」評級。此外，中芯國際(00981)即將公布業績，收市升3.6%；由台灣鴻海分拆的鴻騰(06088)創新高，收市升6%。

濠賭股：花旗最新維持對澳門8月賭收按年增長17%至220億澳門元的預測，並稱有機會按年升23%至232.5億澳門元。但評級機構標普指，內地監管環境收緊或導致澳門博彩市場收入增速未來12個月放緩。濠賭股今日跑出，銀娛(00027)升2.4%；周五(11日)公布業績的金沙中國(01928)升0.8%；新濠國際(00200)升3.8%；永利澳門(01128)升4.3%；美高梅中國(02282)升4.5%；澳博(00880)升1.9%。

內房股：普遍造好，二、三線股份升幅領前。龍湖(00960)首7月合同銷售增1.18倍，收市升1.8%；眾安房產(00672)料中期盈利飆逾16倍，收市升4.4%；綠城中國(03900)升8.3%；中國新城市商業(01321)料中期多賺逾3倍，收市升5.7%。另外，恒大(03333)升4.3%；融創(01918)升4.5%；中海外(00688)升1.5%；富力(02777)升6.4%。相反，金茂(00817)中午公布中期多賺93.01%後，股價走弱，收市跌4.4%。物業管理股方面，中海物業(02669)半年多賺35.95%，股價升14.2%；綠城服務(02869)創新高，收市升3.4%

汽車股：吉利(00175)上月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。股價創多年新高，收市升6%為升幅最大藍籌。其他汽車製造商全線向上，長汽(02333)升4.9%；東風(00489)升2%；華晨(01114)升1.9%；廣汽(02238)升2.2%；北汽(01958)升3.1%；比亞迪(01211)升2%。4S零售商方面，和諧汽車(03836)發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長超過70%，股價曾升8.6%，收市升2.2%；潤東汽車(01365)升2.4%。

資源股：鋁業股續見炒作，中國鋁業(02600)創6年高，收市升8%，其A股升4.94%；俄鋁(00486)升6.3%；中國忠旺(01333)升5.5%。鋼鐵股衝高後回吐，鞍鋼(00347)跌2%；馬鋼(00323)跌2.3%。細股方面，恒興黃金(02303)升18.5%；中國大冶有色金屬(00661)升11.2%；中國白銀集團(00815)料半年盈利增逾五成，收市升7.4%；中信大錳(01091)升3.6%；。

焦點股份

萬達酒店發展(00169)：有報道指大連萬達集團擬出售澳洲兩個地產項目，持有兩項目股權的萬達酒店發展強調並無洽談出售澳洲項目。股價收市創近一個月高，收市急升16%，報1.16元。

華多利(01139)：股價續瀉，收市挫39.3%，報0.185元，為表現最差港股。集團收市後公布，決定向港交所上市委員會提交書面要求，覆核被列入除牌程序第一階段的裁決。

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