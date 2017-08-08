港股直擊 即巿股評

遭港交所列入除牌程序第一階段的華多利(01139)股價續瀉，暫時最多挫36.4%，見0.194元創逾兩年低，現跌34.8%，為表現最差港股，成交額529萬元。

根據上市規則，該公司有權要求轉介有關決定至上市委員會覆核。若該公司未能於8月15日或之前提出覆核，該股將於8月16日上午9時正暫停買賣，在此之前，股份將繼續買賣。

集團表示，目前仍在審閱相關信函，並與其法律及財務顧問討論，而且積極考慮提交覆核要求將裁決轉介至上市委員會覆核。

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