港股直擊 即巿股評

噚日港股由騰訊(00700)帶動升逾百點，今日港股又係靠佢單天保至尊，不過今日港股已經升唔起，皆因國指抽後腿，港股亦被逼膠住喺現水平。恒指高開5點，表現較為反覆，曾跌64點，見過27626點半日低位。其後喺騰訊帶動下收復失地，半場報收27722點，升32點；國指報收11029點，跌25點。

騰訊喺業績前果然逼近330元，半日創328.6元上市新高，半日升6.8元，報收327.4元，再升2%。能夠推動一隻市值三萬億嘅股份升2%唔係容易，騰訊能夠持續上升，主要係貨源早已落入強中手，基金買咗貨都係長坐唔走，唔沽不特止，仲不斷搵位增持，而騰訊一直以嚟公司鮮有配股，大股東亦未有減持，令街貨買少見少，股價自然愈升愈有。噚日阿Man都提過走去做騰訊沽空等同送死，騰訊喺250元左右，阿Man堅持此股只能買不能賣，雖然當時曾被指過分進取，建議其他人高追有啲不負責任，但有理據亦懶理閒言，一於你有你鬧，我有我贏，信者得救。

金融股今日表現較為軟弱，大笨象(00005)公布完業績，唔識再飛由小飛象回復大笨象身份，目前喺78元附近整固，暫時未有催化劑令其股價再急升，不過有回購買盤支持，即使整固回吐亦唔落得幾多。話咗資金都係輪流炒，汽車股又嚟料，吉利(00175)同華晨中國(01114)高處未算高，用番騰訊個理論，兩股貨源同樣漸入強中手，街貨只會愈掃愈乾，加埋大行不停唱好加持，每次短線回吐反而係上車機會。

濠賭股抖完今朝亦落鑊，做樣都要追落後，銀娛(00027)及金沙(01928)分別升1.9%及0.6%；永利澳門(01128)同新濠(00200)亦分別升1.8%及2.5%。其實阿Man今年一直睇好濠賭股，業績大翻身，今年股價表現唔差得去邊。

資源股炒作未完，今日輪到有色金屬同鋁業股跑贏，而噚日提過嘅水泥股噚日走勢突破，今日繼續有follow，推介中建材(03323)同金隅(02009)，前者業界龍頭，後者兼具雄安概念，純輪走勢今日中建材強啲。

通達(00698)一直跑輸其他手機設備股嘅謎底終解開，原來公司今年份業績唔多掂，發盈警拖累股價跌逾一成。不過有留意阿Man嘅社交平台，推介後股價跌穿2.5元已叫止蝕，2.3元失守更不可留戀。呢兩個止蝕位點計都係最多輸一成，唔守止蝕的話，今日喺2元水平沽貨，以推介最低2.3元計輸超過一成，2.6元高追更輸兩成幾，又一次證明嚴守止蝕幾重要。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)