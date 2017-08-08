港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指連續9日創新高，港股連升兩日後，今早表現欠明顯方向，半日收市靠穩。

恒指高開5點，開市後表現飄忽，倒跌33點後，反覆升22點，之後沽壓一度轉強，最多跌64點，見27626點半日低，上午11時後回升，半日收市前曾升38點，見27729點半日高。恒指中午收報27722點，升32點或0.1%，大市成交額521.52億元。

國企指數報11029點，跌25點或0.2%。

A股，滬指跌0.2%；深成指升0.27%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見328.6元創上市新高，半日升2.1%；友邦(01299)升0.2%；建行(00939)升0.2%；明天公布業績的港交所(00388)升0.6%；中移動(00941)升0.4%。本地地產股受壓，新地(00016)跌0.9%；九倉(00004)、恒地(00012)和新世界發展(00017)跌約1.1%；領展(00823)跌1.2%。另外，中電(00002)中期業績遜預期，半日跌2.1%；蒙牛(02319)跌2.3%為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：普遍造好，二、三線股份升幅領前。龍湖(00960)首7月合同銷售增1.18倍，半日升2.4%。眾安房產(00672)盈喜料中期盈利飆逾16倍，半日升7.6%；綠城中國(03900)升7.3%；中國新城市商業(01321)料中期多賺逾3倍，半日升6.7%。另外，中國恒大(03333)升3%；融創中國(01918)升4%；中海外(00688)升1.1%。物業管理股方面，中海物業(02669)半年盈利按年增35.95%，每股派中期息1.5仙，股價半日升10.1%；綠城服務(02869)創新高，半日升5.7%。

汽車股：吉利汽車(00175)上月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。股價創多年新高，半日升半成，為升幅最大藍籌。其他主要汽車製造商全線向上，長汽(02333)升3.2%；東風(00489)升1.2%；華晨(01114)升0.9%；廣汽(02238)升3.3%；北汽(01958)升1.7%；比亞迪(01211)升1.3%。4S零售商方面，和諧汽車(03836)發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長超過70%，股價曾升8.6%，半日升1.9%；潤東汽車(01365)升3.1%；美東汽車(01268)升1.9%。

資源股：金屬資源股續見炒作，中國鋁業(02600)創6年高，半日升半成；俄鋁(00486)升5.4%；中國忠旺(01333)升2.4%。另外，江銅(00358)獲滙證上調目標價至14元，維持「持有」評級，半日升3.2%；中信大錳(01091)升5.4%；金川(02362)升1.9%，暫時連升第7日。

焦點股份

通達集團(00698)：裂口低開11.3%，曾挫15.6%，半日跌12.6%，成交額5.76億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期股東應佔盈利將按年減少20%至30%，去年同期盈利約3.8億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。