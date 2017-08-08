港股直擊 即巿股評

踏入八月份，期指上周仍能保持強勢，並於周初在過千億成交的帶動下，一舉升穿27500點水平，高見27655點，惟於27700點前見阻力，於周四更出現短暫的回吐，當日交易時段中曾低見27334點。不過之後市況略為回穩，昨天更曾升穿27700點，雖然最終只能收市報27613點，惟仍能收於27600點水平之上。現時期指又再次進入關鍵之時刻，筆者認為短期市況似正等待環球有否任何催化劑出現，因此各位宜更留意未來美滙指數(因上周五美國就業數據強勁，美滙似有轉強的跡象)的走勢及中美貿易方面的磨擦會否加劇(小心美國會否推出制裁中國的貿易方案)，因以上兩個因素均對資金流入流動和兩地股市的表現帶來很大的影響；另外，大家亦應關注股王騰訊(00700)將於下周三(16日)公布半年業績，因近期市況的大升中，騰訊絕對是主要升市火車頭，所以該份業績報告可能為騰訊，更甚大市，帶來一定程度的啟示及影響。

技術方面，各主要技術指標暫時和之前變動不大，並未出現明顯轉差的跡象，不過動力及勢頭卻有所減弱，令其重回高位整固及反覆待變的格局。而在上周二及三的過千億成交後，之後數天市場上又未出現明顯的大戶派貨的情況，且成交亦見收縮，相信短期內如沒有什麼意料之外的事情發生的話，市況出現大跌的可能性不大。不過以筆者的經驗來看，畢竟現時期指已處於高位，且此輪升浪途中始終未有出現一個像樣的調整，再配合上周已出現了過千億的單日成交，未來的市況走勢定會更趨反覆，此輪升浪的頂部應該會於短期內出現，而短暫的調整便會隨之而來，為各投資者提供一個入市位以迎來下一輪升浪。暫時各位可先留意兩個位，向上的可先看昨天的高位27720點，如以後收市能升穿這位置的話，相信此輪升浪應該還有幾百點升幅，大家可先看280-28200點左右；相反，如未來期指收市價跌穿27363點的話，此輪升浪可能已見頂及出現輕微的調整，而首個支持位大概會在27165點左右。

策略方面，如大家根據了上期的建議已開倉並持有8月Long Call28000點的話，可續持有，目標價可先看28000點，而若未來期指收市價跌穿27363點的話便要止蝕。如上文所述，因筆者認為此輪升浪頂部可能會於短期出現，即使期指未來收市價能升穿27720點的話，因向上的空間不多，且近期的引伸波幅已由低位回升了不少，導致期權金成本提高，在衡量值博率之後，筆者並不建議追開即月Long Call倉，反而建議各位應待期指升穿28000點水平後伺機小注開倉做8月Long Put27400點，期權金成本大概為120-130點左右，以博市況於28000點水平見頂並出現調整的可能性。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。