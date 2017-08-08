港股直擊 即巿股評

中電(00002)昨日公布截至6月底止股東應佔盈利59.09億元，按年跌3.53%。第二期中期息每股派0.59元。大行發表最新看法。

摩根士丹利指出，中電中期業績遜預期，主要因為內地收入跌幅比預期大，而該行原先預期有改善的澳洲業務，其盈利亦令人驚訝地下降。

大摩又提到，計及第二次中期息每股0.59元，中電上半年派息每股1.18元，較去年同期增長3.5%，反映過去幾年派息增長遜同業電能(00006)和長建(01038)。

該行預期由於中電簽署新的利潤管制協議，加上內地和澳洲業務面臨挑戰，中電派息增長將持續落後於同業，維持「與大市同步」評級和目標價85元，該行較看好長建。

瑞信指中電上半年核心利潤按年跌4%，主要由於澳洲的電力批發業務表現較預期差。該行指集團第二次中期息按年微升，增幅勝港燈(02638)，但遜長建和電能。瑞信認為中電本港業務表現穩定，印度、台灣和東南亞業務表現大致符合預期。由於新的利潤管制協議，集團收入將受壓，加上2018年度預測息率3.5%，增長有限而且貼近歷史最低水平，吸引力遜同業，維持「跑輸大市」評級和目標價68元。

另外，摩根大通把中電目標價由85元降至81元，維持「中性」評級，較看好長建和電能。花旗亦稱基於澳洲業務拖累令集團表現遜預期，維持「中性」評級和目標價81元。

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