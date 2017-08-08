港股直擊 即巿股評

噚日恒指走勢都係以悶為主，不過睇實嘅係聽日公布業績嘅港交所(00388)，上個星期三(8月2日)做完高位233.2元之後就慢慢回落；剛啱今日恒指又似乎得一隻騰訊(00700)頂住，其他股份都係以樣衰為主，搞到我同戰友Jack都一致裁定個市有「托住沽」之嫌(小圈子投票係得兩個人)，暫時唔想睇個市住。

望返呢兩日都有留意嘅港交所，依家10點11分，港交所曾經做過低位225.4元，接近10天線(225.22元)，之前揀咗出嚟嘅港交牛(60000)呢個時候可以落場；miss咗嘅話都唔緊要，可以再等吓添嘅；拆開5分鐘圖見到超賣就係第二個時機。

過多7分鐘，恒指睇嚟今日都係以27600水平為主，唔緊要，指數無嘢玩咪玩個股囉。

又睇吓啲財經月曆(坊間好多財經網站都有呢個data，唔使上港交所搵得咁辛苦)，下個星期三(16日)就係騰訊派成績表，仲有平保(02318)同埋今日出咗7月銷量數據刺激股價造好嘅吉利(00175)。三隻之中，坦白講小妹會傾向選擇吉利，因為股價由7月13日創高位19.16元後，同恒指反方向咁行，當大部份個股都嚴重超買時，吉利下行，技術指標同步回落，反而令到吉利目前技術指標處於一個相對低嘅水平，換言之吉利嘅上升空間點都比前一個月係咁跟住個市升嘅股份多。更何況今日吉利借銷售數量彈返起，圖表上突破「下降通道」，吉利Call(17991)，行使價19.88元，屬輕微價外Call；吉利有牛證嘅，不過街貨奇高，更何況輪會比較多選擇。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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