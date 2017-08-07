重要通告 港股直擊

停牌超過4年的大慶乳業(01007)去年初擬收購內地火鍋連鎖店及遞交復牌建議，該公司剛公布股本重組及集資計劃，以謀求復牌，而收購事項已被視為新上市申請處理。

該公司公布進行股本重組，現有股份先2合1，每手買賣單位由1000股改為20000股，按合併後每股0.1025元計算，初步預期每手價值2050元。

大慶乳業同時公布，以5.18億元向包括洪瑞澤、洪瑩、何磐光、蘇錦存、司徒婉雯收購火鍋餐廳「小輝哥火鍋」，代價將按每股0.1025元配發37.89億股，支付3.88億元，另再發行1.29億元可換股債券支付，相關債券可按每股0.1025元兌換最多12.63億股。

此外，該公司又進行配股及供股，該公司向最少6名獨立第三方投資者按每股0.1025元配售最多7.58億股，集資約7768萬元。另透過供股發售1.01億股，每股作價0.1025元，基準為每5股合併後股份獲發1股新股，集資1036萬元。配股及供股所得款項，將用作拓展業務及一般營運資金之用。

該公司亦更換管理層，董事會主席及執行董事蔡朝暉及蔡嘉偉將辭任執行董事，司徒達坤及霍偉明將辭任獨立非執行董事，緊隨復牌後生效。復牌後洪瑞澤、蘇錦存、袁明捷及陳軍將獲委任為執行董事，陳浚曜及麥廣帆則獲委任為獨立非執行董事。

此外，大慶乳業以象徵式1元出售買Global Milk Singapore全部股份。