港股直擊 即巿股評

恒指昨天高開後，走勢反覆，全日波幅只有102點。恒指收報27690點，升127點或0.46%，成交金額802.31億元。國指收報11054點，升51點或0.47%；上證收報3279點，升17點或0.53%。三項指數都上升，當中以A股表現較佳。

恒指以陽燭「陀螺」收市，觀望味濃。雖然指數上升，但MACD快慢線的正差距持續收窄，走勢轉弱。

中國成立雄安建設投資集團有限公司，註冊資本100億元人民幣，主要職能是創新投融資模式。消息料利好雄安相關概念股。

北韓稱核威脅僅針對美國，除了對美國和將會加入美國行列的國家以外，北韓無意對其他國家使用核武器。北韓拒絕就核問題進行談判，稱美國將付出高昂代價。美國與中國在對北韓制裁問題上達成一致，美國對中國竊取智慧財產權的調查可能因此而延緩。北韓言論料會增加北亞的不穩定性，增加投資者的避險情緒。

聯儲局官員Neel Kashkari稱，縮表行動將非常有序，不會擾亂金融市場。聯儲局官員James Bullard表示，通脹率意外低迷，當前基準利率短期內可能仍然適當。美股三大指數向好，今早亞太股市個別發展，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢反覆，在27600水平爭持。

個股介紹：

龍源電力(00916)的主要業務為在中國從事銷售風力和煤炭發電、銷售煤炭和其他相關業務。

集團在2017年6月份按合併報表口徑完成發電量306.5萬兆瓦時，按年增加6.11%。其中，風電增加9.67%，火電減少1.14%，其他可再生能源發電量減少18.65%。在截至6月30日，累計完成發電量2273.2萬兆瓦時，按年增加11.3%。其中，風電增加11%，火電增加13.54%，其他可再生能源發電量減少6.59%。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為10.59倍，周息率1.93%。股份上日收報6.2元，上望6.9元，止損設於6.03元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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