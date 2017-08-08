港股直擊 即巿股評

通達集團(00698)裂口低開11.3%，報2.05元創逾兩個月低，暫錄成交額2330萬元。

集團發盈警，預期截至6月底止中期股東應佔盈利將按年減少20%至30%，去年同期盈利約3.8億元。

該公司指出，雖然預計營業額將增加約9%至13%，毛利增加約14%至18%，而毛利率將增加約1%，不過確認應收貿易賬款及其他應收賬款的減值約5381.9萬元，以及因籌備發布新產品而導致研發開支有所增加，導致股東應佔純利預計錄得減幅。

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