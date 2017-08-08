港股直擊 即巿股評

隔晚美股續尋頂，道指連續第9日創出新高。港股昨日在騰訊(00700)創新高帶動下連升第二日，惟升市力度一般。

道瓊斯工業平均指數收市升25點或0.12%，報22118；標準普爾500指數升4點或0.16%，報2480；納斯特綜合指數升32點或0.51%，報6383。

央行官員講話方面，聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，目前聯儲局政策利率水平很好，應該可在短期內維持不變。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.07元，較本港上日收市跌0.28元；騰訊(00700)ADR收報321.25元，升0.65元；國壽(02628)ADR收報25.15元，升0.2元；中海油(00883)ADR收報8.71元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.03元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.92元，升2仙；中移動(00941)ADR收報83.75元，升0.15元；聯通(00762)ADR收報11.7元，升2仙；中電信(00728)ADR收報3.74元，升1仙。

ADR港股比例指數收報27698點，升7點或0.03%。夜市期指收報27570點，跌43點，較昨日恒指收市低水120點。恒指昨收報27690點，升127點或0.5%，兩日累漲159點或0.6%，不過昨日升勢僅靠創新高的騰訊和重磅內銀支撐，港股仍處橫行形態。另外，留意港滙昨日跌穿7.82，逼近十年最低弱水平。

此外，中國海關總署今日將公布7月份貿易數據。

焦點板塊

濠賭股：評級機構標普表示，內地監管環境收緊或導致澳門博彩市場收入增速放緩，因為貴賓廳業務波動很大，利潤率低於中場業務，對內地的監管環境更為敏感。另一方面，內地政府遏制資本流出，打擊腐敗，收緊對中介營運商的監管，這些措施都可能導致貴賓廳業務未來12個月增速明顯減弱。

內房股：昨日跑輸大市，收市後多家公司公布銷售表現或盈利預告。龍湖地產(00960)首7個月累計實現合同銷售金額1030.3億元人民幣，按年增1.18倍；花樣年控股(01777)和佳兆業(01638)亦公布了7月銷售表現。盈利預告方面，華僑城(03366)預期半年盈利按年大跌，而去年同期盈利2.12億元人民幣。眾安房產(00672)發盈喜，料中期股東應佔溢利按年增加超過16倍。中國新城市商業(01321)亦發盈喜，料中期盈利按年增長逾3倍。此外，中國奧園(03883)以7.84億元人民幣收購惠州兩幅地塊。中國新城鎮(01278)與美高梅國際酒店集團簽署諒解備忘錄，成立非博彩旅遊、休閑及文化產業基金，投資中國非博彩類旅遊項目。

焦點股份

吉利汽車(00175)：公布7月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，按月增長約3%。今年首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。

天虹紡織(02678)：集團發盈喜，預期截至今年6月底止上半年的盈利按年大幅增加。該公司2016年度同期股東應佔溢利4.57億元人民幣，盈利大增主要由於集團期內收購牛仔褲業務的會計收益所致。

和諧汽車(03836)：發盈喜料中期盈利將高於5.2億元人民幣，按年增長超過70%。盈利大增主要由於旗下4S店業務收入持續增長、費用下降；上半年分拆獨立售後業務後，帶來股權增值的投資收益；持有的智能電動汽車公司FMC Cayman股權大幅增值而為其帶來投資收益。

通達集團(00698)：預計截至6月底止中期股東應佔盈利將按年減少20%至30%，去年同期盈利約3.8億元。集團指出，雖然預計營業額將增加約9%至13%，毛利將增加約14%至18%，以及毛利率將增加約1%，惟股東應佔純利預計錄得減幅，主要由於確認應收貿易賬款及其他應收賬款的減值約5381.9萬元，以及因籌備發布新產品而導致研發開支有所增加所致。

另外，中芯國際(00981)、中國金茂(00817)和統一(00220)今日公布業績。

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