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美國7月就業數據勝市場預期，非農職位新增20.9萬個，失業率降至16年來最低水平的4.3%，消息刺激美滙指數上周五從15個月低位92.7急彈至93.7，創1月18日後最大單日升幅。環球投資者的注意力紛紛轉向美元走勢，到底這次抽升是絕地反彈的開端，還是死貓彈？

美滙由年初高位103.8展開跌勢，迄今累積跌幅高達10%，逐步下滑至重要支持位92水平。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新資料顯示，根據截至上周二(8月1日)，反映7種貨幣包括歐羅、澳元、紐元、加元、英鎊、瑞郎及墨西哥披索的合併美元淨倉數目持續跌至負30.4萬張，意味機構投資者看淡美元的程度，已達至2013年2月以來最高水平。

看淡美滙者眾，拖累美元拾級而下，在美國上市的跨國企業卻因弱美元而受益。調研機構Bespoke數據顯示，羅素3000指數已公布第二季業績的成分股當中，每股盈利(EPS)勝過預期的大多數為跨國企業，其海外收入佔總收益平均高達25%；盈利表現遜預期的企業當中，海外收入份額平均僅佔總收益18.2%【右圖】。

美滙走低過程中，跨國企業擁有的滙兌收益(由外幣折算美元)和出口競爭力加強，成為業績報喜的重要原因。

至於上調業績展望(Guidance)的美國上市公司，海外收入平均佔總收益高達37.6%；反觀下調業績展望的企業相關比例僅26.4%。企業管理層彷彿把「美滙前景看淡」與上調盈利預測掛鈎，然而這些企業的高層會否對美元後市過分悲觀，從而對企業盈利作出過分樂觀的預測呢？對沖基金Telemetry分析師Tommy Thornton認為，「美滙情緒指標」急挫至歷史低位，顯示投資者對美滙前景極端悲觀。

過往每當該指標貼近如此低水平，隨後美滙「華麗轉身」的機會頗高。從季節性因素的角度看，2013年以來美滙於6月至7月多數呈按月下跌，到10月至11月幾乎全數錄得按月升幅，形成V形反彈，故儘管現階段美滙弱過藥煲，卻不能就此斷定大勢已去。

美滙後市會否依循往日軌跡於年中下跌、年底走高，還須拭目以待；隨着美元幣值首7個月顯著回落，資金已大規模流入新興市場股市(尤其亞太地區)交易所買賣基金(ETF)。截至7月28日的10個星期，有近6億美元流入亞太地區股市的ETF，創2015年初以來新高(詳見8月3日「沿圖論勢」)，推動包括港股在內的亞太股市造好。若美滙之後觸底回升，令新興市場資金流受壓，股民或需考慮減磅避險。

港股方面，恒生指數昨收報27690點，升127點(0.46%)，日內高低位僅相距100點，呈窄幅爭持局面。整體大市升跌股份數目相若，可見升勢續欠全面，近日更有進一步依賴少數恒指成分股帶動向上的傾向，例如騰訊(00700)、建行(00939)和中國銀行(03988)昨天合共貢獻恒指117點升幅。值得留意的是，恒指上升動力已由7月24日起開始減弱，未來若進一步轉差，將不利港股短期後市發展。

信報投資研究部

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