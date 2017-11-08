即巿股評 港股直擊

昨天大市再升，但卻呈十字星收市，而且是一連四個交易日呈十字星，即市動力不強。昨天主要支撐大市的騰訊(00700)及建行(00939)，其餘成分股都表現牛皮，其中建行更只是呈墓碑十字星收市，這是反映即市買盤動力不足的表現。開市的競價時段，絕大部分散戶都不會參與，而且佔全日成交只是一個很低的比例！但卻可用小額成交做成殺倉的效果，即使8月2日見近日高位，大戶都只是用相同手法操作。我昨天的分析，已指出大市出現托住部分落後股，早前的強勢股有回吐情況！局勢仍未改變！

雖然昨天一度升穿27700點水平，但整體而言仍是8月2日至今的區間，待變格局未改，日線向心系統的波幅區間是27300至27900點，而近日的高低位在27400至27747點間波動，尚未突破！而小時圖的波幅區間持續收窄，仍是不進則退的格局無改。

同是升市意義不同

即使是升市，陰陽燭的形態不同便會有不同的意義。升市呈陽燭，是即市有購買力支持大市上升，由於交易時段有足夠的資訊及交投，即市呈陽燭往往也代表即市消化了回吐沽壓。所以在阻力位出現陽燭升穿，往往視為成功的有效突破！反之，如升市呈陰燭，操作者宜審慎一點，表示大戶大幅高開後，即市未有足夠的購買力跟進以維持在高位收市，大市起碼要消化了獲利盤才可以真正起步上升。這種情況並不適宜高追，後市反覆甚至回落的機率不低。最後是升市呈十字星，普遍理解為待變，但我們亦可留意即市密集區，是在星體的上方或是下方，去理解是否正在消化沽壓，還是沽壓漸重。可惜的是，最近4個交易日的即市密集區都維持在同一水平，可見近日待變味極濃。

成交持續縮

自上周連續兩個交易日達千億元成交金額後，成交持續收縮，大市反覆偏軟的機會仍是較高。同時，偏離200天移動平均線的程度未改，現階段仍不宜入市買上。周一的分析筆者指出從小時圖分析，7月31日起步的單邊升市已經完結，現時是小時圖的區間市，而日線的動力亦漸漸減弱，大市將會反覆回軟。

內房轉弱候低吸

大市牛皮待變，個股向爭長短，但內房在轉勢的跡象，長線持有的朋友，問題或許不大，但現時入市短炒內房卻並不適宜。中海外(00688)已發出短期見頂訊號，將下試25元水平；中國奧園(03883)、寶龍地產(01238)、世茂房地產(00813)和龍湖地產(00960)已步入區間市，要等下次機會；合景泰富(01813)走勢更弱，持貨的朋友應先行減持，換碼至其他強勢股；雅居樂(03383)高位整固，已屬板塊中較強的，可續持有。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。