港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五向上，道指連續8日創歷史新高。港股連升4周、飆升2221點後，今日造好。科技股、資源股、航運股和個別汽車股表現突出。

恒指今早高開103點，甫開曾升169點，見27731點，逼近上周三高位(27747點)，其後升幅收窄，一度僅升66點，見27629點全日低，之後復升過百點，中午升103點，波幅上午已成形，午後維持過百點升勢。恒指收報27690點，升127點或0.5%，連升兩日，進賬159點或0.6%。大市今日上升股份比例為51%，下跌股份比例49%。

全日成交額802.31億元，較上日減少約4.27億元。

國企指數收報11054點，升51點或0.5%。

恒指即月期貨收市升78點或0.28%，報27613點，低水77點。

A股高收，滬指升0.53%；深成指升0.87%。兩市成交額約4596億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升42點，報22059。

藍籌股方面，下周三公布業績的騰訊(00700)獲大摩上調目標價至370元，最「牛」更睇461元，股價午後高見321.4元創上市新高，收市升3%，為升幅最大藍籌；建行(00939)升0.8%；中行(03988)升1.3%，3股支撐大市。另外，中移動(00941)升0.3%；中銀香港(02388)升1.1%；中信股份(00267)升2.5%；電能(00006)創最少52周高，收市升1.4%。相反，本地地產股普遍向下，九倉(00004)創逾4年高後，收市倒跌1.3%；恒地(00012)創逾兩年高，收市倒跌0.2%；新世界發展(00017)跌1.1%。不過，長實地產(01113)績後逐見支持，股價創逾26個月高，收市升1.7%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊創新高，科網及軟件股造好，金蝶(00268)升1.6%；金山軟件(0388)升1.7%；美圖(01357)升6.5%；慧聰網(02280)升2.5%；博雅(00434)升1.3%；IGG(00799)升2.7%。手機零件股跑贏大市，舜宇光學(02382)下周一(14日)將公布中期業績，收市升半成；瑞聲科技(02018)升1.9%；通達(00698)升3.1%；比亞迪電子(00285)升3.7%；丘鈦(01478)升11%；中興通訊(00763)升2.3%。此外，由台灣鴻海分拆的鴻騰(06088)創新高，收市升9.2%。

資源股：金屬股升勢未疲，鋼鐵股馬鋼(00323)升9.1%，其A股升6.5%；鞍鋼(00347)升6.4%，其A股升9.53%；重鋼(01053)升1.7%。鋁業股中國忠旺(01333)急升12.4%；中鋁(02600)升6.3%；俄鋁(00486)升3.5%。另外，嘉能可(00805)升1.7%；五礦資源(01208)升6.3%；神華(01088)升1.3%。建材股亦見追捧，華潤水泥(01313)中期多賺5.37倍，績後獲德銀和富瑞續叫買，收市升4.3%，成交額3.19億元；中建材(03323)獲滙證升目標價至7.5元，列入行業首選，股價升9%，成交額6.53億元；海螺水泥(00914)升2.8%；金隅(02009)升4.4%。細股金川國際(02362)升13.9%，6連升累飆73.3%%；中國鐵鈦(00893)升23.6%。

航運及港口股：東方海外(00316)中期扭虧賺5360.6萬美元(4.18億港元)，派中期息每股2.14美仙，股價收市無起跌。收購東方海外的中遠海控(01919)升4.7%，其A股升8.38%。其他航運及港口股亦造好，中國外運(00598)升2.1%；中外運航運(00368)升5.1%；中遠海發(02866)升3.6%；海豐國際(01308)升3.6%，上述4股創最少52周高。另外，大連港(02880)升2.1%；太航(02343)升4.1%；中遠海能(01138)升2.2%。

汽車股：多隻股份跑贏，華晨中國(01114)近日獲多家券商上調目標，今日再破頂，收市升2.2 %，成交額8.53億元。4S零售商飆高，正通汽車(01728)就內地寶馬營運網點展開戰略經營合作，獲德銀上調目標價，股價升5.6%；和諧汽車(03836)間接持股33.33%的FMC Cayman(FMC)獲投資基金投資2億美元，收市升8.3%；廣匯寶信(01293)升7.8%；永達汽車(03669)升3.6%。

內房股：逆市受壓，碧桂園(02007)曾挫逾半成，收市跌3.8%；融創中國(01918)7月實現新增預訂銷售金額按年增長1.46倍，收市跌1.9%；龍光地產(03380)上月合約銷售增44%，收市跌3.8%；雅居樂集團(03383)建議發行以美元計值的優先票據，收市跌1.2%；中海外(00688)跌0.8%；中國恒大(03333)跌4.3%；旭輝(00884)跌1.7%。

焦點股份

華多利(01139)：接獲港交所通知，根據上市規則已決定暫停公司股份買賣及列入除牌程式第一階段。股份今早未停牌，收市瀉45.5%，報0.305元為跌幅最大港股。

合興集團(00047)：股價曾升13.5%，收市升8.3%。集團預期截至6月底止半年盈利將按年增加逾一倍，而去年同期盈利為3962.5萬元。

中國升海食品(01676)：穩價期結束，股價曾升18.1%創新高，收市升11.4%，報2.34元。集團上月18日以招股價0.66元上市，以收市價計累飆2.54倍。

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