港股直擊 即巿股評

筆者於7月31日(星期一)早上收到讀者Jason的電郵提問：「聶Sir你好！有關高價配股一事想請教，我留意到冠軍科技(00092)最近於7月26日晚上宣布以每股作價0.105元進行配股，前一天則收報0.107元，無異於『等價配股』。再看中央結算系統(簡稱CCASS)數據，當天由源盛證券收納全數股份！請問聶Sir這狀況股價有否機會被短線炒上呢！謝謝！」

就着以上提問，有兩個考量點需要作出修正，其一是應以何價與配股作比較，讀者的觀察點為7月25日的收市價；不過集團宣布配股的時點為7月26日晚上，因此最接近的應是7月26日而非7月25日收市價，那麼配股價應跟0.13元作比較，折讓是19.23%，證明有「托價配股」之嫌，相信是要製造一個近乎用盡一般授權配股折讓上限為少於20%的「假象」，反證7月25日收報0.105元屬偏低水平。事實上，52周低位為0.094元，僅見於今年7月6日，而前一天則錄得52周最低收市價0.10元，也見於其後的7月7、11和13日，進一步證明股價偏低。至於讀者提問日期為7月31日早上，前一個交易日(7月28日)收報0.117元，較0.10元高出17%，普遍以低位反彈不多於15%才考慮進場為佳，更何況7月31日開報0.122元，反映當時進場值博率偏低。

參與者增持與配股有關

其二是有關CCASS數據分析，讀者提到源盛證券大幅增持股份日期為7月28日，而非配股當日(7月26日)，相信他有考慮到「T+2」的港股結算安排，只是表達上有所偏差。但我想指出配股規模約12.663億股，但於7月28日增持股數為17.668億股，差額超過5億股，顯然與配股貨無關。另一線索見於已發行股數，當日於CCASS版面顯示已發行股數約63.32億股；然而配股公告列出於配股完成後發行股數約75.98億股，證明配股貨於7月28日未有放入CCASS。通常於宣布配股完成當日CCASS才會顯示股數變化，截至8月4日也未宣布完成，更遑論是在7月31日。實則上述的17.668億股，與現時惟一大股東程楊的持股量相同，他雖於去年10月3日已完成在前大股東、主席兼執行董事(於去年9月30日退休及辭職)手上買入全數股份，並於當日正式成為集團主席兼執行董事，但一直未有將任何股份放進CCASS。

產生不同的值博率結論

程楊的買入價為0.153元，較去年10月3日收報0.161元折讓不足5%，雖於同年10月7日最高收報0.196元，但之後股價維持下行，至今年7月13日收報0.1元後才見回升。期間在去年12月11日(星期日)傍晚曾宣布代價發行，每股作價0.128元，較前一個交易日(12月9日)0.148元折讓13.51%，並較0.153元低16.34%；不過交易最終今年2月15日傍晚宣布終止，不然賣方將成為第二大股東，持有11.02億股，佔權14.82%。因此，就着程楊的買入價0.153元較7月26日收報0.13元仍高出17.69%，反映股價仍有上升空間。又以7月31日開報0.122元來看，潛在升幅超過25%，以此角度分析當時進場亦不無道理。而分析細價股弔詭之處就在於此，不同的分析切入點有可能產生不同的值博率結論，那麼該如何作出操作決定呢？

另一值得參考分析角度

其實進場時機還要看股價走勢，雖於7月26日股價上升21.50%(0.107元→0.13元)；卻於翌日下跌9.23% (0.13元→0.118元)，所以兩日淨升幅為10.28%，反映有心人未有托價散貨行動。截至8月4日，於七個交易日已有六日下跌(7月28日除外)，報0.11元，股價似有「陰跌」跡象，有可能會回到宣布配股前一天收報0.107元，甚至52周最低收市價0.10元，較上述0.11元仍有近一成的潛在跌幅，反映現時惟有見股價低於配股價0.105元，才具備考慮是否進場圖利的基礎。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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