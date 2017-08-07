手機零件股跑贏大市，舜宇光學(02382)曾升5.5%，見97.4元，現升4.9%，成交額5.58億元。集團下周一(14日)將公布中期業績，早前已發盈喜，預期截至6月底止半年盈利按年增逾1.2倍，而去年同期盈利4.65億元人民幣。
另外，瑞聲科技(02018)升1.8%；通達(00698)升2.7%；比亞迪電子(00285)升2.3%；丘鈦(01478)升4.8%；中興通訊(00763)升3.5%。
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