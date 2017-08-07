即巿股評 港股直擊

花旗同歐洲股市上周五繼續造好，港股今日再挑戰上周高位，不過二萬八呢一關唔係咁易衝破，暫時喺呢個關口前行人止步。恒指高開103點，見過27731點，逼近上星期三高位27747點，其後升幅收窄，見過27629點半日低位，半日報收27666點，升103點，剛好係今朝開市價。國指則報收11040點，升37點，略低於開市價10點。以整體股份表現計，上半場跌嘅股份多過升嘅股份，咁嘅形勢下半場開大開細好難講。

股王騰訊(00700)升勢銳不可擋，走去沽空簡直係撩鬼攞命，又創320.6元新高，半日報收319.8元，升2.7%，咁嘅走勢，真係未到下星期放榜，股價先行有機會見330元。至於大笨象(00005)回購大晒，今早見過78.8元今年高位，可惜先升後回，暫時半日無起跌，不過一直有回購支持，股價已升難跌，阿Man對於其股價要見80元好有信心。

至於今個星期派成績表嘅中移動(00941)同港交所(00388)叫做有得升，不過對於呢兩隻重磅股，阿Man對佢哋業績唔會抱太大期望。港交所上半年份業績唔會太突出，反而買佢係買今年下半年成交額回升，上周日均成交額回升至900億之上，若然下半年日均成交重上千億元，咁全年業績就靚仔得多。至於中移動業績真係零期望，重點係睇未來喺5G資本開支會增加幾多，但上半年盈利增長預期低過2%，呢個亦係股價一直落後大市嘅原因。

資源股繼續升，N咁耐之前嘅馬鋼(00323)破頂後，今早繼續造好，股價再升7%。除咗鋼鐵股，水泥股亦見資金追捧，華潤水泥(01313)中期多賺5.37倍，又有大行祝福，半日升4.3%；中建材(03323)同樣有大行調高目標價至7.5元，仲列入行業首選，股價升7.7%。反而水泥剛起步追落後，鋼鐵股同水泥股二選一，阿Man寧願選擇後者。

話咗汽車股翻炒，華晨(01114)咁多大行加持，目標價大幅調升，今早再破頂，已順利到達阿Man之前個目標價22元，跟大行上調目標價至25元，呢個係比較保守嘅睇法，唔少大行目標價係30元過外，華晨有貨喺手，幾大都坐定定。至於阿Man最愛嘅4S股永達汽車(03669)，上周完成調整重上10日線，今日順勢再升2.1%，月底前公布業績，12元呢個目標價唔算太進取。

今日又多一隻DQ股，華多利(01139)半日跌四成，公司接獲港交所通知，根據上市規則已決定暫停公司股份買賣及列入除牌程式第一階段。咪諗住跌得多走去博反彈，叫得DQ股都難翻身，對住呢啲股份都係靠邊站。不過港交所似乎下定決心掃垃圾，DQ範圍不限於創仔，睇嚟監管機構對於整頓港股有一定決心。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)