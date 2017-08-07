港股直擊 即巿股評

美股道指上周五連續8日創歷史新高。港股連升4周、飆升2221點後，今早向上。騰訊(00700)創新高支撐升勢，資源股和個別汽車股跑出。

恒指今早高開103點，甫開曾升169點，見27731點，逼近上周三高位(27747點)，其後升幅收窄，一度僅升66點，見27629點半日低，半日收市前復升過百點。恒指中午收報27666點，升103點或0.4%，大市成交額443.61億元。

國企指數報11040點，升37點或0.3%。

A股半日個別走，滬指跌0.17%；深成指升0.18%。

藍籌股方面，騰訊(00700)下周三公布業績，獲大行接力唱好，當中大摩睇370元，股價今早創上市新高，半日升2.7%，為升幅最大藍籌，獨力貢獻恒指80點。另外，建行(00939)升1.1%；中行(03988)升0.8%；中移動(00941)升0.4%；中銀香港(02388)升0.9%；電能(00006)創最少52周高，半日升1.4%。相反，本地地產股普遍向下，九倉(00004)創逾4年高後，半日倒跌1.5%；恒地(00012)創逾兩年高，半日倒跌0.5%；新世界發展(00017)跌1.5%。不過，長實地產(01113)創逾26個月高，半日升0.7%。

焦點板塊

資源股：金屬股升勢未疲，鋼鐵股馬鋼(00323)升7.1%，其A股升6.12%；鞍鋼(00347)升5.1%，其A股升5.83%；重鋼(01053)升1.7%。鋁業股中國忠旺(01333)急升10.9%；中鋁(02600)升3%；俄鋁(00486)升4.4%。細股金川國際(02362)連日急漲，半日升8.8%。建材股亦見追捧，華潤水泥(01313)中期多賺5.37倍，績後獲德銀和富瑞續叫買，半日升4.3%，成交額2.22億元；中建材(03323)獲滙證升目標價至7.5元，列入行業首選，股價升7.7%，成交額3.8億元；海螺水泥(00914)升2.7%；金隅(02009)升2.7%。

汽車股：多隻股份跑贏，華晨中國(01114)近日獲多家券商上調目標，今早再破頂，半日升4.6 %，成交額5.6億元。4S零售商飆高，正通汽車(01728)就內地寶馬營運網點展開戰略經營合作，獲德銀上調目標價，股價半日升6.4%；和諧汽車(03836)間接持股33.33%的FMC Cayman(FMC)獲投資基金投資2億美元，半日升6.4%；廣匯寶信(01293)升9%；永達汽車(03669)升2.2%。不過其他汽車製造商偏軟，東風(00489)跌0.6%；廣汽(02238)跌0.8%；藍籌吉利(00175)跌1.4%。

內房股：逆市受壓，碧桂園(02007)曾挫逾半成，半日跌4.5%；融創中國(01918)7月實現新增預訂銷售金額按年增長1.46倍，半日跌1.6%；龍光地產(03380)上月合約銷售增44%，半日跌3.2%；雅居樂集團(03383)建議發行以美元計值的優先票據，半日跌1.6%；中海外(00688)跌1.5%；中國恒大(03333)跌2.3%；華潤置地(01109)跌0.6%；旭輝(00884)跌3.1%。

焦點股份

華多利(01139)：接獲港交所通知，根據上市規則已決定暫停公司股份買賣及列入除牌程式第一階段。股份今早未停牌，半日瀉40.2%，報0.335元為半日跌幅最大港股。

合興集團(00047)：股價曾升13.5%，半日升8.7%。集團預期截至6月底止半年盈利將按年增加逾一倍，而去年同期盈利為3962.5萬元。

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