訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日升103點 中資金融股造好

放大圖片

美股三大指數上周五晚造好，道指連續8日創新高。港股今早承接外圍升勢，高開逾百點。

恒指高開103點，甫開曾升169點，見27731點，逼近上周三高位(27747點)，其後升幅收窄，一度僅升66點，見27629點半日低，上午於27600點水平爭持。恒指中午收報27666點，升103點或0.38%，大市成交額443.61億元。

國企指數報11040點，升37點或0.34%。

藍籌股方面，下周三公布業績的騰訊(00700)今早再破頂，高見320.6元，半日則升2.7%，報319.8元，為表現最好恒指成分股；連日回購的滙控(00005)先升後回，今早無升跌，報78.5元。近期表現較弱的中國旺旺(00151)，反彈2.5%，報5.3元。

金屬股續強勢，中國忠旺(01333)創逾1年新高，半日升10.9%；金川國際(02362)上日急升逾一成，今早再升8.8%；馬鋼(00323)及鐵貨(01029)則分別升7.1%及6.1%。

中資金融股亦見造好，中國信達(01359)升3.9%，為表現最好國指成分股。建行(00939)升1.1%；中行(03988)升0.8%；華泰證券(HTSC)(06886)升0.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。