港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚造好，道指連續8日創新高。港股今早承接外圍升勢，高開逾百點。

恒指高開103點，甫開曾升169點，見27731點，逼近上周三高位(27747點)，其後升幅收窄，一度僅升66點，見27629點半日低，上午於27600點水平爭持。恒指中午收報27666點，升103點或0.38%，大市成交額443.61億元。

國企指數報11040點，升37點或0.34%。

藍籌股方面，下周三公布業績的騰訊(00700)今早再破頂，高見320.6元，半日則升2.7%，報319.8元，為表現最好恒指成分股；連日回購的滙控(00005)先升後回，今早無升跌，報78.5元。近期表現較弱的中國旺旺(00151)，反彈2.5%，報5.3元。

金屬股續強勢，中國忠旺(01333)創逾1年新高，半日升10.9%；金川國際(02362)上日急升逾一成，今早再升8.8%；馬鋼(00323)及鐵貨(01029)則分別升7.1%及6.1%。

中資金融股亦見造好，中國信達(01359)升3.9%，為表現最好國指成分股。建行(00939)升1.1%；中行(03988)升0.8%；華泰證券(HTSC)(06886)升0.5%。

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