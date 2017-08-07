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今日 11:26 港股直擊 香港財經

東方海外:運費有回升跡象

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對於環球航運業的復甦步伐，東方海外(00316)財務總監董立新表示，雖然去年運費見谷底，低於2009年金融危機的時期，但今年行業的情況已谷底反彈，運費有回升跡象，全球經濟環境開始好轉，對行業而言是好事，市場對美國經濟復甦有期望，市場情緒已有不同。

他對航運業的後市表示樂觀，但相信不會回到2000年的高峰，航運業供求已調整至新常態，未來仍然會較2016年好。

東方海外上半年轉虧為盈賺5360.6萬美元，去年同期蝕5665.9萬美元，每股盈利8.6美仙，恢復派中期息每股2.14美仙。

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