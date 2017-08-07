港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚造好，道指連續8日創新高。港股連升4周後，今早造好。

恒指今早高開103點，甫開曾升169點，見27731點，逼近上周三高位(27747點)，其後升幅收窄，一度僅升66點，見27629點暫時低，目前於27600點水平爭持。截至上午約11時15分，恒指報27656點，升93點或0.3%，大市成交額379.87億元。

國企指數報11041點，升38點或0.3%。

A股個別走，滬指跌0.17%；深成指升0.21%。

藍籌股方面，騰訊(00700)接連獲大行唱好，股價創上市新高後，現升2.6%。

另外，建行(00939)升1.2%；中行(03988)升1%。

相反，滙控(00005)跌0.1%；友邦(01299)跌0.5%。

資源股升勢未疲，鋼鐵股今早表現較好，馬鋼(00323)升5.6%，其A股升3.44%；鞍鋼(00347)創逾兩年高，現升4.6%，其A股升5.83%。

鋁業股中國忠旺(01333)急升一成；中國鋁業(02600)升3%；俄鋁(00486)升2.5%。

金川國際(02362)連日急漲，今早最新升10.2%。

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