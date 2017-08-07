港股直擊 即巿股評

放咗兩日假，係咪同無放過假無分別呢？我哋仲要捱多八個星期先至有公假喺平日，唉。

今朝恒指開市報27665點，升103點；拆開恒指5分鐘圖睇到今朝恒指裂口高開，做過27731點高位之後就升勢放緩，日線圖睇「上升通道」就梗係未受破壞啦，不過分鐘圖上就似乎恒指要補返今朝裂口高開個裂口啦。

Anyway，上個星期都講過恒指喺過去一段時間升咗咁多，即使再上都要股份幫手再推先得，剛好依家就踩入業績期範圍，所以索性向個股埋手。港交所(00388)就喺今個星期三(8月9日)公布業績，走勢上港交所當然同恒指同撈同煲一齊上啦，不過近期港交所嘅股價由上周三(2日)嘅233.2元慢慢向下返，依家10點18分，現價做緊228.2元。回調係正常亦係好事，因為可以比隻嘢休息一吓之後有望再升嘛，正如我哋返五日放兩日咁啫，若然連個兩日都無埋，我諗一個月唔使你已經炒老細魷魚(不過咁樣犯法架，印象中好似唔可以連續工作超過N日的)。

炒業績大前題當然要知道個隻嘢係做乜，行業前景係點先有啲路捉嘅，港交所又或者各交易所基本上日日都話比你知佢做咗幾多億生意，喺上市公司中透明度都算係最高(佢每日嘅生意額咪就係個成交額囉)。搵返2016年度上半年中期業績，每日平均成交金額就有675億元；另外你可以係佢個website搵到一份叫《香港交易所市埸概況》嘅嘢，月度報告嚟嘅，裏面就有每日平均成交額嘅data，如是者，你將今年1至6月嘅每日平均成交額抄晒出嚟，再開部電話裏面嘅計數機計個平均數，你就會計到今年上半年每日平均成交額係幾多。時間關係我當然計好咗啦(795.47+790.03+74.179+821.39+816.13+572.26)/6=756.178億。然後將756.178同上年中期業績嘅675億計變幅，答案係+12.026%，又即係話市好，佢咪做多咗生意囉，再加埋啲上市費呀、LME金屬嗰邊啲錢呀、衍生工具呀……就算唔爆都唔會樣衰。

上個星期五話等港交所回落10天線(224.38元)先入市，暫時維持住呢個入市位；至於揀出嚟嘅港交牛(60000)，收回價220.88元，仍可取。

題外話，有唔少讀者都話佢哋避開咗書展嘅恐怖人流，但又想買《Swing Trading鐘擺戰略贏港股》點搞，我可以話你知：書局有得訂啦，多謝各位。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]