港股直擊 即巿股評

美國上月非農就業數據勝預期，股市三大指數上周五晚造好，道指連續第8日創收市新高。

道瓊斯工業平均指數收市升66點或0.3%，報22092，連升第9日；標準普爾500指數升4點或0.19%，收市報2476點；納斯特綜合指數收市升11點或0.18%，報6351點。另外，美國7月非農就業職位增加20.9萬個，勝市場預期；失業率4.3%，符市場預期。

美國本周五將公布通脹數據，周內多名聯儲局高官亦會發表講話，市場評估加息步伐會否改變。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上周五收市普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.29元，較本港上周五收市跌0.21元；騰訊(00700)ADR收報311.49元，升9仙；國壽(02628)ADR收報25.08元，升0.18元；中海油(00883)ADR收報8.74元，升4仙；中國鋁業(02600)ADR收報5.08元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.06元，升4仙；中石化(00386)ADR收報5.93元，升3仙；中移動(00941)ADR收報83.29元，跌6仙；聯通(00762)ADR收報11.78元，升6仙；中電信(00728)ADR收報3.73元，升2仙。

ADR港股比例指數收報27572點，升9點或0.03%。夜期上周五晚收報27528點，跌7點，較上周五恒指收市低水35點。恒指上周五收報27562點，升31點，全周升583點或2.2%，累計連升4周飆升2221點或8.8%。不過港股上周後期於26個月高位附近窄幅整固，處待變格局。

焦點板塊

中資券商股：多家公司公布上月表現，普遍按月錄得跌幅，當中華泰證券(HTSC)(06886)7月淨利潤3.93億元人民幣，按月下跌39.77%。不過，招商證券(06099)7月淨利潤4.95億元人民幣，按月增長1.14倍。

內房股：留意個股動向。融創中國(01918)公布7月實現新增預訂銷售金額225.6億元人民幣，按年增長1.46倍；今年首7個月實現合約銷售金額1338.3億元人民幣，按年增長98%。豐盛控股(00607)預期截至6月底止，中期將錄得淨虧損約5.3億元人民幣，而去年同期錄得經重列純利約16.22億元人民幣，淨虧損主要因金融工具公允值變動產生的重大淨虧損約11億元人民幣。中國金洋(01282)公布，以17.2億元人民幣(約19.98億港元)，購入持有贛州市項目的公司全部股權。

焦點股份

華潤水泥(01313)：公布截至6月底止中期盈利16.4億元，按年增長5.37倍，每股盈利25.1仙；派中期股息11.5仙。期內營業額131.88億元，按年上升16.55%。

另外，藍籌中電(00002)今日公布業績。

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