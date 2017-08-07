即巿股評 港股直擊

今天在《信報》分享了筆者對期權操作的一點愚見，還盼各位讀者不吝回應賜教，以祈收教學相長之效，盼望《信報》讀者及筆者皆可在操作之路上同得益處。過去一周恒指多度破頂，筆者對大市的觀點無改，現時入市並不安全！不宜以寶貴的本金去博取微利。

先從季波幅思考，截至上周五為止，本季波幅達2547點，離計算值3000至3200點不遠，如果短期再抽升，向上空間不大，而且更利淡9月後市。或許讀者會問，本季出現大牛市大波幅呢？從計量分析的角度，大升市的波幅是會漸增，平均而言，季波幅是前季收市價的12%至15%。季波幅出現增大，首先月波幅會出現線形慢慢增加，同時成交呈對數形式增加。今年4月及6月才經歷了極細月波幅，要突然出現極大月波幅值，只會是出現單一次的隨機事件，並不會是構成長線升浪及其後跌浪的一環。用讀者易明白一點的說法，便是如果現時是大升浪，8月就不應出現大波幅，一旦8月出現大波幅，就會在其後的月份出現回歸均值的情況，然後再回復至長線大升浪的軌道！這情況其實正是2015年大急升及2016年整年消化整固的原因。

現時8月月波幅計算值是1200至1500點，如之前文章所述，現時偏離200天移動平均線太遠，偏離率已達見頂水平，就不會在現水平建倉。不單如此，多隻權重股均出現相同的危險訊號。以上周五收市價計算，騰訊(00700)偏離35%，滙控(00005)偏離23.6%，上周轉強的工行(01398)偏離19%。筆者並不認為大市會回調至200天移動平均線，但在偏離太多的情況下，必然出現一定程度的回歸。從機率上絕不可以排除再升，令偏離程度加深。不過，作為炒家，在操作上便絕不會火中取栗。估中了很威，但利潤很小；估錯了失威，本金將變小。

天氣黑沉沉大市難回魂

恒指上周三星拱照，高位營造三星，國指亦如是，但國期已發出初步見頂訊號，早前接力上升的內險股部分已呈回呈，國壽(02628)發出見頂訊號，跌穿24.5元便會發出短線沽訊號。平保(02318)亦發出見頂訊號，跌穿56元發出沽訊號。早前強勢的資源股都要休息，江銅(00358)於8月1日已發出見頂訊號，現時步入區間市整固消化。於洛鉬(03993)於8月2日發出見頂訊號，上周五轉為區間市。上周五大升好像很強的兗煤(01171)，其實於7月25日已發出區間市訊號，現時步入反覆消化。

樂觀一點有內銀、本地地產股接力，抵消了強勢股的回吐壓力，指數仍在高位運行，但要再出現單邊上升，動力卻不足。審慎一點看，是接力股動力較弱，現時不一定能抵消強勢股回吐的壓力，只是減輕了對指數的負面影響！或會令指數出現陰乾式反覆下跌。

成交在說話你又不願聽

筆者在《信報》文章中已列出千億元成交及其後走勢分析，上周四和周五成交均收縮，這並不算特別淡訊號，但卻已指出未來30個交易日都傾向反覆整固回吐為主。休息是為了走更遠的路，筆者在7月下旬的分析已指出，8月未必會出現大跌，但亦難以大升收市，所以在7月結算完前已建立8月的負值bull spread頭寸，轉攻為守。必須留意如最終8月仍可微升收市，對9月是一個利淡訊號。如果8月高位是在8月中旬出現，9月回吐壓力會更大。

另一方面，上周筆者指出美元會在現水平喘定，之後再定方向。結果喘定3天後，於上周五開始反彈，雖然美市反覆上升，但從ADR及相關多隻ETF看，都是升不上的局面。預期8月餘下時間，成交金額會漸漸減少至700億至800億元水平，這是7月的成交金額平均值，而美元會持續反彈，美滙指數或會上試98元水平。

跟系統操作

雖然筆者分析大市易跌難升，但操作仍會按系統進行。從向心系統看，現時小時圖的單邊升勢已完結，步入了區間市，而且小時圖的波幅區間極窄，已到了分高下的時間！現時筆者持有8月的27800點認沽期權、26600/26800點組成的牛跨期權組合，以及27000/27200點組成的牛跨。如本周升穿27700點，筆者會先將認沽期權倉位平倉，等待下次機會。如跌穿27400點，大市將會日內回測27100點水平，已足夠筆者建立負值的熊跨組合，屆時便會沽出27600點的認沽期權，然後等待9月的操作訊號，最終9月回調至26600點的機會仍是不低。

【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。