即巿股評 港股直擊

恒生指數年初迄今累升了超過5500點(逾25%)，目前市盈率(P⁄E)升至14.37倍，比2015年4月「大時代」的12.37倍還要高，似乎屬於偏貴水平。然而，市盈率較易受到經濟、行業周期、非經常性項目以至通脹等因素干擾，未必能夠準確反映指數的估值。

耶魯大學教授、2013年諾貝爾經濟學獎得主Robert Shiller所創的「經周期調整市盈率」(Cyclically Adjusted Price to Earning Ratio，下稱 CAPE)，是把經通脹調整的美股指數，除以過去10年實質移動平均盈利(Trailing earnings)計算出來，借此撇除周期或非周期性因素。當把這套理論應用於恒指上，並考慮到本港企業盈利周期表現等因素，信報EJFQ系統的「恒指CAPE」是採用過去5年的實質移動平均盈利作為基礎。

從信報恒指CAPE可見，比率於2016年1月跌穿8.5倍，隨後一個月內更低見8.03倍，創1984年7月以來新低，其後即見反彈並反覆升至現水平13.91倍。

在過去三十多年，恒指CAPE曾有9次跌至低於8.5倍，其後一年恒指全數錄得升幅，平均升逾50%【圖】。換言之，若恒指CAPE跌至8.5倍或以下，買入盈富基金(02800)的值博率頗高。另一方面，恒指CAPE在過去三十多年亦曾有42次處於13倍至14.5倍區間內，恒指於隨後一年錄得升幅的比例約70%(即有29次錄得升幅)，平均升幅超過兩成。鑑於最新恒指CAPE已攀升至13.91倍，意味着恒指後市或反覆向上。

恒指CAPE現水平，位於由2012年起開展的徘徊區頂部的關鍵位，從基本因素角度分析，恒指CAPE有機會向上突破這5年徘徊區頂。首先，相較於1980年至2016年恒指CAPE中位數約16.08倍，現階段估值仍算低廉；其次，從企業盈利趨勢看，恒生指數成分股合併的每股盈利(EPS)於去年已經見底，隨後反覆回升至今，反映企業盈利表現續有改善。

全港所有上市企業發盈喜佔整體發預告的比率(6個月移動平均)，於去年下半年見底喘定，隨後該比率輾轉回升至今，並創2011年以來的高位，這可側面反映企業盈利狀況轉佳，支撐整體港股造好。故此，以基本面的角度出發，恒指CAPE未來升穿目前區間頂的可能性不容抹殺。

不過，即使恒指CAPE有望衝上更高水平，不代表短期內不會調整。技術走勢上，從恒生指數成交量分布圖可見，恒指已升越今年初向上伸延的上升通道頂部，升勢明顯過急。而且目前恒指偏離250天線達15%(2015年「大時代」期間是18%左右)，RSI亦高達75.8，可見市場十分超買；加上恒指已進入成交密集區或蟹貨阻力區位置，料短期升勢將會受阻，出現回調和反覆亦屬合理。但正如前分析，我們對恒指較中長期(未來一年)的走勢感樂觀，投資者不妨趁港股稍作調整時伺機低吸，作中長線部署。

信報投資研究部

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