港股直擊 即巿股評

近期市場的焦點，離不開藍籌業績與北水流向。藍籌股業績在七月底展開後，計有友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)及長和系等藍籌已先後公布業績，而在未來兩星期，還有港交所(00388)、中移動(00941)、騰訊(00700)及中國平安(02318)等藍籌即將派發成績表，其中又以騰訊的相關消息最受關注。

騰訊在過去一段時間表現強勢，股價在上月底突破300元關口後，升勢仍然持續，在過去一周曾經升至317.8元水平，再創歷史新高。雖然騰訊周四出現回套，股價輕微跌逾1%，回落至310元水平以下，但在窩輪資金流內，卻觀察到有投資者隨即大額開騰訊好倉，單在當日已錄得逾9500萬元資金部署騰訊認購證，而計及騰訊牛證在當日流入的逾3900萬元資金，部署騰訊好倉的資金高達1.35億元以上。騰訊周五反彈，並且回升至312元水平以上，相信在周四開騰訊好倉的投資者，或已錄得初步利潤。

推升騰訊的原因眾多，市場憧憬月中公布的業績理想，又或者有報道指，騰訊將會參與聯通(00762)母公司聯通集團的混改方案，都可能是利好騰訊股價的因素；不過更實在的證據，或者北水的資金流向。從統計顯示，北水近期的焦點，由早前的滙控(00005)、工行(01398)及內險股，逐步轉移至騰訊上，這或許是利好騰訊更具體的原因。

根據統計，港交所雖然會在每日收市後公布十大「港股通」成交活躍股份，但每日只有十隻，如果剛好有部分交易，某股份雖然有內地資金吸納，但金額卻未能足以登上十大成交，投資者或難以觀察其流向，而且數據亦欠缺持續性。相對來說，如果能夠通過港股通持倉量的改變，從而得出較具體的北水資金流向，或可為投資者帶來更大的啟發作用。

為了方便投資者，筆者近期在發行人網站上，為大家統計了北水資金流向，各為如有興趣可到本行網頁參考。根據北水資金流向，在截至周二的5個交易日，騰訊累積錄得逾11.2億元內地資金，通過「港股通」平台買入其正股，成為期內最多北水流入的港股，取代之前深受北水歡迎的工行及一眾內險股。投資者或可觀望北水的流入，能否帶動騰訊逐步重返歷史高位317.8元附近。

市場上騰訊的認購證，主要分為100兌1的貼價長身輪，以及10兌1的價外短身輪。100兌1的產品的年期較長，到期日普遍到明年，價外幅度通常較輕微，實際槓桿大約6至8倍左右，不過輪價較低，可有效降低投資者的入場成本，或適合相對保守的投資者。10兌1的產品年期普遍較短，到期日通常在今年內，價外幅度通常較大，通常在350元以上，實際槓桿普遍明顯較高，不過輪價亦偏高，投資者需要利用更高成本以獲得更大實際槓桿，或適合相對進取的投資者。

如想尋找100兌1貼價長身輪，或可考慮騰訊認購25596，行使價324.28元，18年1月到期，實際槓桿6.7倍。如想尋求10兌1價外短身輪，或可考慮騰訊認購366.08元，17年12月到期，實際槓桿10.9倍。投資者或可參考以上兩款產品，能否有助捕捉北水流入騰訊的趨勢。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。