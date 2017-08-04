港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指再創新高。港股昨日回吐76點後，全日表現欠方向，大市成交額進一步縮減。

恒指高開33點，甫開一度倒跌22點，見27508點全日低，其後拗腰，曾升84點，見27615點全日高，之後再回軟，呈好淡爭持，中午升10點，波幅午前成形，午後窄幅上落，尾段升幅稍為拉闊。恒指收報27562點，升31點或0.1%。大市今日上升股份比例為54%，下跌股份比例為46%。

總結全周，恒指升583點或2.2%，連升4周累飆2221點或8.8%。

全日成交額806.58億元，較上日減少約48.83億元，為本周最低。

國企指數收報11003點，升不足1點。國指全周升247點或2.3%。

恒指即月期貨收市升37點或0.14%，報27535點，低水28點。

A股反覆低收，滬指跌0.33%；深成指跌0.72%。兩市成交額約5669億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升27點，報22001。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.9%，支撐大市；滙控(00005)尾段走高，收市升0.3%；建行(00939)升0.1%；工行(01398)升0.2%；瑞聲(02018)升1%；港鐵(00066)升1.4%。相反，友邦(01299)跌0.9%；平保(02318)跌0.3%；國壽(02628)跌1%；中移動(00941)跌0.4%。

長和系方面，長和(00001)績後獲高盛和花旗續叫買入，不過股價收市跌3.1%為跌幅最大藍籌；長實地產(01113)中期多賺67%，績後獲多家大行上調目標，股價創逾25個月高，並以接近全日高位收市，報67.8元，升幅4.3%。另外，長建(01038)跌1%；電能(00006)升0.1%。

焦點板塊

資源股：走勢繼續領前大市。煤炭股方面，中煤能源(01898)曾升9%，收市升7.4%，成交額4.38億元；兗煤(01171)收市升5.3%，成交額4.41億元。不過，神華(01088)旗下兩個煤礦生產受阻，股價早段挫半成後反覆，收市跌1.3%。另外，中國忠旺(01333)創逾一年高，收市升3.9%；重鋼(01053)升4.2%，連升第6日；中信資源(01205)升4.3%；中國鐵鈦(00893)炒高22%。相反，多隻熱炒股尾段回落，收市倒跌，包括中國鋁業(02600)、馬鋼(00323)、鞍鋼(00347)和五礦資源(01208)。

汽車股：連日跑輸大市，今早回穩，午後升幅擴大，華晨(01114)獲多行大行升目標價，股價見20.95元創新高，收市升8.9%；吉利(00175)首款富豪引擎汽車傳明年底面世，股價升4.3%；長汽(02333)升0.6%；廣汽(02238)升2.4%；東風(00489)升0.9%。相反，零件商耐世特(01316)收市跌4.1%，連跌第6日。

本地地產股：長實地產績後走高，其他地產股亦普遍向上，新地(00016)創逾兩年高，收市升1.1%；九倉(00004)創逾4年高，收市升1.1%；領展(00823)升0.5%；信置(00083)升0.9%；新世界發展(00017)升0.2%；會德豐(00020)升1.2%。

軍工股：中印軍隊於邊境對峙，而解放軍西藏軍區某部，近日在海拔4600米的高原訓練場進行實彈演練，軍工AH股借勢炒，全日10隻A股漲停。相關H股造好，中船防務(00317)升5.2%，成交增至6550萬元。中航系方面，中航科工(02357)升7.1%，成交額2.57億元；中航國際(00232)升5.3%。

焦點股份

美圖公司(01357)：集團董事長蔡文勝與投資者交流時表示，目前美圖沒有融資計劃，預計明年全面進入盈利狀態，又指美圖加上海內外用戶後，與騰訊的用戶級別是相當的。而估值上美圖第一目標是實現3000億元的市值。股價今日急6.3%，成交額5.62億元。

時代地產(01233)：股價曾挫12.6%，收市跌6.6%。集團公布中期股東應佔盈利4.98億元人民幣，按年跌9.43%。

太平地氈(00146)：今早裂口高開57.5%，盤中曾升59.1%創多年新高，收市升54.5%，為升幅最大港股。集團公布，以現金代價9400萬美元(約7.29億港元)，出售旗下商業地氈製造、分銷及銷售業務。完成交易後，該公司建議派發每股1.7元的特別股息，待股東特別大會通過。

浪潮國際(00596)：今早復牌，收市急升16.6%。集團公布，控股股東浪潮集團提出每股現金要約2.1元收購，較該公司停牌前收市價1.75元，溢價20%。浪潮集團將保持該公司上市地位，並已確認不會提高要約價。

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