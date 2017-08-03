今日 17:22
重要通告
港股直擊
遠洋集團(03377)公布，7月協議銷售額約39.1億元(人民幣．下同)，按年上升10%。
期內，協議銷售樓面面積約20.26萬平方米，增加2%；協議銷售均價每平方米約1.93萬元，升8%。
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