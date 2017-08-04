港股直擊 即巿股評

承接本周三(8月2日)話題，前文末表示於分析靖洋集團(08257)時，留意到兩件值得討論的事件，其一是集資效率，招股結果顯示集資淨額約4220萬元，而按上市價為0.22元和招股規模為2.5億股，計出集資金額5500萬元，即集資開支佔比為23.27%，因已高於15%，反映集資效率偏低。另可留意集資效率與招股價為反向關係，下限價上市即以最低集資效率上市，雖然如此，但較上述標準未有高出一倍來看，便知實際集資效率不算太差。

四名高級管理層

其二是股權架構，撇除公眾佔權25%，簡單來說有兩大股東，分別是主席、行政總裁兼執行董事楊名翔及其一致行動人士合計持有6.8205億股，佔權68.20%，因已高於三成，為控股股東，也因佔權逾六成，反映股權集中，於一致行動人士不大舉減持股份，以及不大量配股給予自己以外的人士，令股權大幅攤薄之情況下，將會一直擁有控股的主導權。另外，於一致行動人士當中三人為魏弘麗(財務總監兼執行董事)、范強生(副總經理兼執行董事)和林衍伯(半導體業務部主任)，其中兩人為執行董事，餘下一人為高級管理層，連同楊名翔，可見四人為核心管理層，反映不論是控股，還是管理主導權，均集中在一致行動人士手中。而從佔權較公眾佔權高逾1.7倍，並有上述集團存在集資壓力的分析，理應管理層在意上市後股價發展，傾向認為失守上市價的機會較小。另一大股東則是Double Solutions Limited(如下表)，為首次公開發售前投資者，招股書提到該公司之10%權益為Chen Tsou-Wei持有，他與楊名翔為彼此熟識多年朋友，所以雖將Chen Tsou-Wei界定為獨立第三方，實則可視為楊名翔的伙伴，傾向是「自己人」。

討論估值之定位

而該公司持有集團6795萬股，佔權6.8%，因屬5%及以上，表示於出售股份時要向公眾披露，同時Double Solutions已承諾於上市後12個月內不會出售股份。交易於去年7月4日已完成，涉資800萬元，計出每股成本價為0.1177元，較上市價0.22元折讓46.49%。由於折讓低於五成，認為差距不算嚴重，另想指出於Double Solutions認購股份時集團的全資附屬公司靖洋科技之估值約8822萬元，而靖洋科技也是集團的核心業務及資產，故此可將靖洋科技之估值視為集團的整體估值。連同集資淨額約4220萬元，集團估值應可提升至大約1.3億元，相對已發行股本10億股，計出每股估值為0.1304元，對比上市價0.22元高出68.68%，略較合理水平為高出50%或以下多了一點，就基本面來說估高程度可以接受。

合宜的操作方法

結果上市首日(7月14日)開報0.29元，較上市價0.22元高近32%，因高於兩成，值博率不高，不宜進場。之後股價一度高見0.36元，但後勁不繼，最終收報0.241元，較上市價高出不足一成，理應可以進場。從7月17日(星期一)至7月21日，收市價介乎0.223至0.241元，即最多賬面損失仍不足7.50%，相信投資者止蝕離場機會微。自7月24日起股價開始上揚，截至7月28日(上周五)連升五日，收報0.65元，較0.241元之升幅近1.7倍。若以7月28日高位0.76元計算，較0.241元之升幅更高達2.15倍，即上市約半個月升逾兩倍，效果令人鼓舞。但要留心上述五日的累計成交量近2.9億股，較招股規模2.5億股還要多，不排除有心人已全然離場，暗示當時也是投資者應考慮止賺離場的時機。就算不沽出所有股份，也應沽出部份取回本金，再以獲利待升，才是合宜的細價股操作方法。

聶Sir

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。