港股直擊 即巿股評

長實地產(01113)中期股東應佔溢利144.1億元，按年增長67.44%，每股派中期息0.42元，增加10.5%。外資券商最新發表對集團業績看法。

摩根士丹利認為業績顯示物業發展及銷售利潤強勁，相信市場會調升集團盈利預測，預期股價於未來60日有80%以上機會跑贏大市，目標價73元，評級「增持」。

德銀指出，雖然有投資者對集團過去兩年的的收購行動持不同意見，但今年上半年穩健的業績表現，足以證明管理層在全球找尋良好投資機會的能力。該行認為長實地產擁有830億元流動現金和強勁的經常性收入，擁有良好的財務靈活性恢復回購計劃和進一步增加股息，維持對長實地產「買入」評級，目標價由66.1元升至68.6元。

野村指長實地產中期核心盈利增長勝該行預期，而中期股息有驚喜。該行認為，管理層計劃增加經常性收入，加上已進行不少收購，令公司定下的50%經常性收入增長目標可於今年底或明年初達到，早過市場預期。野村續予長實地產「買入」評級，目標價由65.3元調升至76.6元，並納入行業首選。

瑞銀表示，長實地產中期純利高於預期8%，主要由新的投資項目所帶動。該行重申對公司「買入」評級，將目標價由69.69元升至74元。瑞銀指出，在多項收購後，加上計劃購入歐洲能源管理商Ista，相信長實地產可以達至其盈利增長目標，估計今年經常性EBIT增加48%至106億元，當中未包括計入收購項目的全年貢獻。

美銀美林指集團上半年合約銷售達410億元，主要來自香港項目，但內地銷售表現較令人失望，由於下半年集團在港只有1200個可供銷售單位，預期銷售表現不會有顯著增長。該行又預料長實地產有機會在下半年繼續回購。不過，美銀美林憂慮集團土地儲備逐漸減少，加上收購各項基建令業務複雜性增加，重申「中性」投資評級，目標價由64元上調至71元。

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