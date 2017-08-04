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今日 13:09 港股直擊 即巿股評

【盤房來料】長和孖寶一隻見光起 一隻見光死

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道指昨晚又新高，但係港股呢邊無反應，今日半場無方向，好明顯膠膠地。恒指高開33點，落過去27508點半日低位，其後又扭轉跌勢倒升上過27615點，可惜27600點企唔住又落番去，家陣喺一百點裏頭吊吊揈，可能周末前夕，加上今晚花旗公布非農數據，缸邊友都傾向睇定啲。恒指半日報收27541點，升10點；國指報收11014點，升12點。

今日又係靠股王騰訊(00700)撐起大半邊天，另半邊天由內銀股支撐，不過金融股同內險股就軟軟地，係窒礙大市上升嘅障礙物。至於剛放榜嘅長實孖寶，長和(00001)績後有大行唱好叫買入，不過今日半場跌4.3%見光死。反而阿Man推介過業績前望多兩眼嘅長地(01113)上升，半日升2.6%，盤中創過25個月新高67.8元。預期長地下半年業績有機會更勁，資金追捧亦好正常，阿Man認為股價至少見72元，有貨嘅不妨再坐一會。

阿Man畀行家話過好多次，唔應該對股票有偏見，偏偏阿Man就係唔多鍾意資源股呢個板塊，搞到今次錯失咗資源股升浪。今日呢個板塊繼續大踏步向前走，個板塊咁耐以嚟，阿Man只推介過馬鋼(00323)一隻咁大把，仲要之前詐死咗好耐，玩咗一陣冇心機等落去，結果呢兩個星期先嚟開快車，真係吹佢唔脹。

話咗資金都係輪流炒，抖咗幾日嘅汽車股，今日又翻炒，當中愛股華晨(01114)創新高，半日升5.2%，有大行祝福寧舍唔同，當中最牛目標價睇32元，即係現價仲有五成上升空間。有冇咁勁唔敢講，但有貨梗係坐穩，對付呢啲強勢股，最好嘅方法係當隻股除咗牌咪睇，免得忍唔住未到價沽貨。

長地派完成績表造好，帶動其他地產股亦普遍造好，新地(00016)創逾兩年高，半日升0.9%；九倉(00004)創逾4年高，半日升1%；會德豐(00020)升0.8%；嘉里建設(00683)升0.9%。地產股將陸續派成績表，要博業績自己諗，唔係一定見光起，尤其公布前炒得太高，放榜完見光死亦唔奇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)

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