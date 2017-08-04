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今日 12:45 重要通告 港股直擊 香港財經

希慎半年基本溢利增4% 息26仙

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希慎興業(00014)宣布，截至6月底止股東應佔溢利7.46億元，按年跌17.02%，下跌由於集團投資物業估值之公平值虧損7.75億元所致。每股盈利71.36仙，派第一次中期股息26仙，與去年同期持平。

期內，基本溢利12.27億元，按年增4.16%，主要反映來自商舖及寫字樓租賃業務的毛利增加。

希慎上半年收入17.91億元，按年增1.76%。截至6月底，集團商舖業務組合的出租率為99%，寫字樓業務組合為94%，而住宅業務組合則為84%。

希慎主席利蘊蓮在業績報告中表示，隨着跨國及本地公司不斷從中環遷往香港島其他核心地區，集團的寫字樓組合繼續受惠。銅鑼灣及利園區憑藉交通便捷的自然優勢，加上為上班族提供各式各樣的生活品味享受，更進一步促進上述遷移趨勢。

另外，利園三期尚未落成，但已錄得來自寫字樓租戶的殷切需求，反映市場對香港核心商業區的優質甲級寫字樓需求若渴。寫字樓部分佔整幢大廈總樓面面積約80%，該部分已獲租戶承租超過一半的樓面面積。

展望未來，儘管地緣政局氣候不明朗，全球經濟看來會保持溫和增長。香港的整體基本因素亦較去年同期為佳。希慎繼續推行多項措施，以應付核心業務部門所面對的結構性變化，而利園三期將於今年稍後時間落成，熱切期待屆時進駐的新租戶。

下載港交所通告原文

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