港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指再創新高。港股昨日回吐76點後，今早表現欠方向，恒指窄幅爭持。

恒指高開33點，甫開一度倒跌22點，見27508點半日低，其後拗腰向上，曾升84點，見27615點半日，之後再回軟，好淡爭持。恒指中午收報27541點，升10點，大市成交額447.58億元。

國企指數報11014點，升12點或0.1%。

A股半日個別發展，滬指升0.24%；深成指跌0.18%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%，支撐大市。重磅內銀亦靠穩，建行(00939)升0.8%；中行(03988)升0.3%；工行(01398)升0.4%。相反，滙控(00005)跌0.2%；友邦(01299)跌0.9%；平保(02318)跌0.2%；國壽(02628)跌1%。

長和系方面，長和(00001)績後獲高盛和花旗續叫買入，不過股價受壓，半日跌4.3%為跌幅最大藍籌；長實地產(01113)中期多賺67%，績後見追捧，一度升4.3%創逾25個月高，半日升2.6%。

焦點板塊

資源股：走勢繼續領前大市。煤炭股方面，中煤能源(01898)曾升9%，半日升7.7%，成交額2.81億元，其A股升2.5%。兗煤(01171)半日升5.3%，成交額3.22億元，其A股升1.96%。神華(01088)旗下兩個煤礦生產受阻，早段挫半成後，半日倒升0.5%。另外，俄鋁(00486)升4.6%；中國忠旺(01333)創逾一年高，半日升3.9%；馬鋼(00323)升4.8%；鞍鋼(00347)升1.7%；重鋼(01053)升5.4%，暫時連升第6日；江銅(00358)升1.7%；中信資源(01205)升4.3%；中國東方(00581)升5.4%。

汽車股：連日跑輸大市，今早回穩。華晨中國(01114)創上市新高，半日升5.2%，成交額5.12億元，集團獲多家大行調升目標價。另外，吉利(00175)升0.8%；長汽(02333)升0.4%；廣汽(02238)升0.8%；北汽(01958)升0.6%。

本地地產股：長實地產績後走高，其他地產亦普遍造好，新地(00016)創逾兩年高，半日升0.9%；九倉(00004)創逾4年高，半日升1%；會德豐(00020)升0.8%；嘉里建設(00683)升0.9%。

焦點股份

時代地產(01233)：股價曾挫12.6%，半日跌5.8%。集團公布中期股東應佔盈利4.98億元人民幣，按年跌9.43%。

太平地氈(00146)：今早裂口高開57.5%，報3.7元創多年新高，半日升54.9%，為升幅最大港股。集團公布，以現金代價9400萬美元(約7.29億港元)，出售旗下商業地氈製造、分銷及銷售業務。完成交易後，該公司建議派發每股1.7元的特別股息，待股東特別大會通過。

浪潮國際(00596)：今早復牌，半日急升17.1%。集團公布，控股股東浪潮集團提出每股現金要約2.1元收購，較該公司停牌前收市價1.75元，溢價20%。浪潮集團將保持該公司上市地位，並已確認不會提高要約價。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。